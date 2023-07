A Bolt Taxi jogszerűen működik Budapesten – ezt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte csütörtökön. A fővárosi cég arra reagált, hogy a napokban ismertté vált: az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) arra kérte a fővárosi önkormányzatot, hogy semmisítse meg a BKK által a Boltnak kiadott jóváhagyó döntését – pontosabban a 2021-ben megadott személytaxi-szolgáltatási engedélyeket – a taxiszolgáltatásra, mert szerintük a társaság visszaélést követ el a védjegyhasználatával.

A BKK szerint is teljesen szabályos a Bolt logója. Fotó: Annabell Gsoedl

A Bolt már kedden reagált a panaszra, és közölte, hogy a Bolt HTX Kft. a fővárosi taxirendeletben foglalt kritériumoknak teljes mértékben megfelel. Részletesen kifejtették azt is, hogy miért jogszerű a kifogásolt védjegyhasználat. Mivel az OTSZ lényegében a BKK-t is bepanaszolta a fővárosnál, ezért most a cég is megszólalt. Ami fontosabb, világossá tette, hogy

nem fogja megváltoztatni a Boltnak adott jóváhagyását.

Vagyis az OTSZ hiába tett rá kísérletet, hogy a Bolt megjelenésében változást érjen el. (Egyes piaci értelmezések szerint az OTSZ valójában a Bolt működését szeretné megakadályozni.)

Hogyan védte meg a Boltot a BKK?

A BKK azt írta, hogy a taxirendelet előírásainak megfelelően járt el, amikor előzetes jóváhagyást adott a Bolt Taxi számára. A taxitársaság az előzetes vizsgálat során bemutatta saját, egyedi szabadjelzőjét is, tehát a BKK nemcsak a „BOLT TAXI” szóösszetételt engedélyezte, hanem a bemutatott szabadjelzőt is, amelyen a védjeggyel rendelkező szó szerepel. Arra is rávilágított, hogy hiába kéri az OTSZ a kiadott engedélyek megsemmisítését.

A BKK nem ad ki engedélyt, csupán egy előzetes megfelelőségi igazolást, amely nem vonható vissza, és erre indoka sem lenne a Bolt esetében.

Ráadásul a BKK az előzetes jóváhagyás előtt a közlekedési hatóság szakmai véleményét is kikérte.

Hogy jön a képbe a BKK a Bolt és a taxis szövetség vitájában?

Ha egy vállalkozás személytaxiszolgáltatás-közvetítő és -szervező tevékenységet (taxitársaság) kíván végezni Budapesten, ahhoz előzetesen meg kell vizsgálni, hogy az adott vállalkozás megfelel-e a fővárosi taxirendelet előírásainak. Ezt az előzetes vizsgálatot végzi a BKK. Ennek során megvizsgálja a kérelmező

pénzügyi megfelelőségét,

a köztartozásmentességét,

a használni kívánt diszpécseralkalmazás műszaki megfelelőségét,

és ha a vállalkozás egyedi szabadjelzőt kíván használni, akkor azt, hogy a szabadjelző egyedisége védjegyoltalommal biztosított-e.

Ha a taxitársaság megfelel az előírt fenti feltételeknek, akkor a BKK kiállít egy előzetes igazolást. Ez a dokumentum az egyik előfeltétele annak, hogy egy fővárosi taxitársaság hatósági engedélyt kapjon. A tevékenységi engedélyt a Közlekedési Hatóság adhatja ki és vonhatja vissza.

Miért nincs baj a Bolt szabadjelzőjével?

A Bolt szabadjelzőjét szóvédjegy védi. A társaság védjegyhasználati gyakorlatát a BKK a szabadjelző jóváhagyásának kiadásakor jogszerűnek tartotta (különben nem állította volna ki az igazolást), és jelenleg is annak tartja. Nemcsak a Bolt Taxi szóösszetételt engedélyezte, hanem a bemutatott szabadjelzőt is, amelyen a védjeggyel rendelkező szó szerepel. A védjegyoltalom megkövetelése azt a célt szolgálja, hogy

az utas számára a taxik megjelenése egyértelműen, összetéveszthetetlenül megkülönböztethető legyen taxitársasághoz tartozás szerint.

A jelenlegi 11 budapesti taxitársaság szabadjelzői többféle védjegytípusba sorolhatók:

Van olyan szabadjelző, amelynek a formája jellegzetes, ezért itt a taxitársaságnak térbeli védjegye van. Van olyan, amelyben a szabadjelzőn lévő ábrának, mintázatnak van egyedi megkülönböztetőereje, ezért itt a taxitársaságnak ábrás védjegye van. Ezen belül olyan is van, amelyben a használt színeknek is van jelentőségük. Létezik olyan is, amikor egy szabadjelzőn olyan védjegyoltalom alatt álló szó van, amelyet a magyarországi, illetve uniós taxis piacon csak az arra jogosult használhat (Bolt).

Minden felsorolt védjegytípus alkalmas arra, hogy az utas számára az egyedi megkülönböztethetőséget biztosítsa. Ezek közül a Bolt Taxi által birtokolt szóvédjegy – jogi természete és a védjegyek logikája szerint – a legerősebb védjegytípus.

Mindenki által ismert tény, hogy a Bolt Taxi szabadjelzője eltér attól az egységes szabadjelzőtől, amelyet a független szolgáltatók használnak. Egyediségét az egyértelmű megkülönböztetőerővel bíró szóvédjegy biztosítja. Jogilag teljesen szabályos a használata

– érvelt a BKK. Ezzel tehát várhatóan a végére ért a védjegyhasználat körüli, helyenként meglehetősen nehezen érthető probléma. Hogy ettől függetlenül más területen a Bolt szabályosan működik-e, az más kérdés.