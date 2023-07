A hűtés és fűtés problémája számtalan munkahelyen okoz gondot, különösen nyáron, amikor a klímaberendezés használata is napirendre kerül. Sok munkavállaló mindennapjait megkeseríti az a tény, hogy az irodában a hűtést központilag szabályozzák, melyet gyakran nincs lehetőségünk befolyásolni. Ha mégis van mód a klíma beállítására, akkor pedig nehéz eldönteni, kinek feleljünk meg: azoknak, akik nehezen viselik a meleget, vagy azoknak, akik legszívesebben nyáron is pulóverben ülnének a monitor előtt.

Fotó: Nagy Zoltán/Metropol

„Sajnos egyelőre nincs olyan technikai megoldás, mely által az egy légtérben tartózkodók komfortérzetét egyénileg tudnánk szabályozni. Egy adott helyiség dolgozóinak nincs más választása, mint hogy kompromisszumot kössenek annak érdekében, hogy mindenki hatékonyan tudjon dolgozni, és az egészségük se kerüljön veszélybe. Ezt a közös megegyezést akár egy „klímaetikett” formájában a belső szabályzatba is érdemes lehet rögzíteni, ezzel biztosítva a dolgozók egyéni preferenciáit. Az egy helyiségben tartózkodó nemek aránya is befolyásolhatja a megfelelő hőmérséklet kiválasztását. Kutatások szerint a nők átlagosan egy egy Celsius-fokkal melegebb hőmérsékletet tartanak megfelelőnek a munkavégzéshez” – árulta el Antal Mihály, a Gree légkondicionálók műszaki szakértője a cég közleményében. Hozzátette,

a klimatizálás megtervezésénél az egyik fő szempont, hogy úgy helyezzük el a beltéri egységet, hogy az ne közvetlenül fújjon a helyiségben tartózkodókra.

Ezzel kivédhető a különböző betegségek kialakulása vagy az izmok és ízületek kihűlése, megfázása.

Hány fokra állítsuk a klímát?

A kinti és a benti hőmérséklet-különbség ideális esetben öt és nyolc fok között mozog.

A szakértők szerint, ha nagyon szükséges, és az egyéni komfortérzetünk alapján ennél mégis hűvösebbre vágyunk, akkor is legfeljebb tízfokos különbséget állítsunk be. Amellett, hogy fontos, a légáramlat ne fújjon rá senkire, a munkatársak abban is megállapodhatnak, mikor és mennyi ideig üzemeljen a hűtőberendezés. Emellett érdemes még a munkakezdés előtt lehűteni a helyiséget, hogy ne intenzív hűtéssel kelljen kezdeni a napot.

Éjszaka is kapcsoljuk be a klímát?

Ami a lakásokat illeti, a szakértők szerint gyakori kérdés a nyári szezonban, hogy éjszakára is lehűtsük-e. Az alváshoz optimális belső hőmérsékletet általában 18 és 20 fok között ajánlják, azonban kutatások szerint a túlzott hideg negatívan befolyásolhatja az alvás minőségét, míg a meleg kevésbé. Ezért éjszaka kiemelten fontos megfelelő hőmérsékletet beállítani:

a javasolt legfeljebb 5-7 fokkal lejjebb venni a hőmérsékletet, figyelembe véve, hogy éjszaka általában hűvösebb lesz odakint.

Antal Mihály azt javasolja, hogy használjuk az eszköz előre beállított időzítőjét vagy a légkondicionáló "Sleep" funkcióját, így elérhetjük, hogy ébredés előtt az optimális 20-22 fokos hőmérséklet legyen beállítva. Ha felkelés után azt tapasztaljuk, hogy a bőrünk szárazabb, a következő alkalommal állítsuk át a ventilátor erősségét vagy emeljük meg a hőmérsékletet. Megjegyezte, az alkalmas készülékeknél érdemes a csendes kültéri üzemmódot választani, mert alapesetben a légkondicionáló 40dB hangnyomásszinten képes üzemelni, míg a csendes beltéri üzemmód akár 19dB hangnyomásszintet eredményez.