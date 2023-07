Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója szerint négy óra alatt mintegy ötmillió felhasználót regisztráltak Threads elindítását követően. A Twitter riválisának szánt felület a hosszabb bejegyzéseket, valamint néhány híresség támogató ajánlatával próbálja elcsábítani a felhasználókat Elon Musk platformjától.

A Facebook és az Instagram tulajdonosa 15 órával előre hozta az alkalmazás bemutatását az Egyesült Államokban, amely éjfélkor élesedett az Egyesült Királyságban, így összesen 100 országban vált szabadon elérhetővé az Apple és a Google alkalmazásboltjaiban, bár a szabályozási aggályok miatt

az Európai Unió tagállamai kivételt képeznek

– írja a The Guardian.

Fotó: Shutterstock

Az olyan márkáknál, mint a Billboard, az HBO, az NPR és a Netflix, az indulás után perceken belül létrehozták a saját fiójukat az új platformon. A Meta közölte, hogy már nemcsak a cégvezető, de olyan sztárok is megtalálhatók rajta, mint Shakira vagy Gordon Ramsey, egy friss jelentés szerint pedig Oprah Winfrey-t és a Dalai Lámát is megkeresték, hogy regisztráljanak ők is.

Az elmúlt években több, a Twitterre feltűnően hasonlító alkalmazás is felbukkant, például a Donald Trump-féle Truth Social és a Mastodon. Egy másik ilyen, a Bluesky pedig azt állította, hogy rekordforgalmat értek el, miután a Tweetdeck-használat korlátozását bejelentették. Ezek a próbálkozások azonban még mindig kismiskák a más cégek ötleteit rutinszerűen megvalósító Mark Zuckerberg Metája mellett.