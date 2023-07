Nem kívánja folytatni a kiskereskedelmi tevékenységet Magyarországon a Salamander – erről a cipőbolt számolt be a közösségi oldalán. A kivonulásról a Salamander tulajdonosa döntött.

Kivonul Magyarországról a Salamander (Fotó: sylv1rob1)

Mindez tehát egyúttal azt is jelenti, hogy

a Salamander magyarországi üzletei hamarosan végleg bezárnak.

A boltlánc arról is tájékoztatott, hogy szerdától megkezdték a végkiárusítást, ami fogyasztói szempontból azt jelenti, hogy minden termék akciós áron kapható.

A rövid bejegyzés azzal zárult, hogy köszönetet mondtak a vásárlóknak.

Miért vonul ki Magyarországról a Salamander?

A Salamander a német Ara csoporthoz tartozik, amely a hetekben jelentette be, hogy a jövőben az Ara Shoes márkára szeretne koncentrálni. Ezzel párhuzamosan pedig befektetőt kezdett keresni a Salamanderhez, illetve egy másik brandjéhez is, a Delkához. A Ripost a közelmúltban arról írt, hogy ezek az üzletek szeptemberre lehúzzák a rolót. Fontos látni, hogy nem csak a magyar piac érintett: a két kereskedőház felszámolása 37 helyszínen 300 alkalmazottat érint Ausztriában, Szlovákiában és Csehországban is.

A Salamander tágabb kitekintésben sincs túl jó bőrben. A talán legismertebb osztrák lap, a der Standard arról írt, hogy Ausztriában több mint kilencmillió eurós veszteséget halmozott fel már 2021-ben. Az árbevétel akkor 14 százalékkal 22 millió euróra esett vissza. Pedig 3,3 millió eurónyi segítséget is kaptak a Covid okozta nehézségek miatt.