Hungary Sunwoda Automotive Energy Technology Kft. néven jegyzett be új céget a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága – olvasható a cégközlönyből. A folyamat a társaság kérelmére indult, a bejegyzését egyszerűsített cégeljárás keretében rendelték el június 15-én.

A kínai Sunwoda a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója. (Fotó: Xu Congjun / VCG via Getty Images)

A cég székhelye Budapest, az ötödik kerületi Falk Miksa utca 13. szám alatt található. A tevékenysége

akkumulátor és szárazelem gyártása.

Fontos, hogy a fővárosi cím nem a telephelyet jelöli, vagyis az nem ismert, hogy a Hungary Sunwoda hol készülhet termelésre Magyarországon. A társaság jegyzett tőkéje 3 millió forint, az egyedüli tagja pedig a Hong Kong Sunwoda Automotive Energy Technology Limited.

Magyarországon épít akkumulátorgyárat a Sunwoda?

A Sunwoda esetleges magyarországi terjeszkedéséről először a Világgazdaság írt május közepén. Azt, hogy a hazai piacra való belépés valóban bekövetkezik, tovább erősíti a magyar leánycég mostani megalapítása. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy

sem kínai, sem magyar oldalról semmiféle hivatalos bejelentés nem érkezett eddig.

Igaz, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban találkozott tárgyalt a Sunwoda vezetőségével Kínában. Erről a közösségi médiában is beszámolt. A tárcavezető azt írta:

Aki képes józanul gondolkodni beláthatja, hogy az autóipar forradalmi megújulása megállíthatatlan és visszafordíthatatlan folyamat. Egyrészt azért, mert az erről szóló politikai döntések Brüsszelben és a világ több más pontján megszülettek, másrészt pedig azért, mert a globális környezetvédelmi célok elérése egész egyszerűen lehetetlen a közúti közlekedés elektromos alapokra való átállítása nélkül.

Szerinte könnyű belátni, hogy az elkövetkezendő években azokban az országokban lesz gazdasági növekedés és ott lesznek munkahelyek, ahol az új autóipar gyárai létrejönnek. „Magyarország idejében felismerte ezt az új helyzetet és időben léptünk is. Sikerünkhöz hozzájárul az, hogy ezen a piacon egy rendkívül szoros német–kínai együttműködés alakult ki. És mivel a német autógyárak Magyarországra hozták és hozzák az elektromobilitási stratégiáik fontos elemeit, ezért folyamatosan lépéseket tesznek annak érdekében, hogy az abszolút high-techet képviselő kínai beszállítóik a közelükben legyenek. Így lett Magyarország a keleti és nyugati beruházások európai találkozási pontja” – fogalmazott.

Vagyis a külügyminiszter nem beszélt arról, hogy a Sunwoda beruházást hoz Magyarországra, de mindvégig optimista hangvételben beszélt az elektromos autóipar új gyártóiról és a kínai szerepvállalásról. Mindkettő igaz a Sunwodára.

Mit kell tudni a Sunwodáról?

A Sunwoda kínai vállalat, és nem is akármilyen: a világ egyik legnagyobb akkumulátorgyártója. 1997-ben alapították, 2011-től van jelen a kínai tőzsdén, majd tavaly a svájci börzére is bejegyezték. Éppen 15 éve, 2008-ban indította el hivatalosan az elektromos járművek akkumulátor-üzletágát. Mostanra

a világ tíz legnagyobb, elektromos járművekhez akkumulátort gyártó cég egyike, a kilencedik pozíciót elfoglalva.

A kínai piacon az ötödik helyen áll ebben a kategóriában. A portfóliója kiterjedt, jó néhány energetikai technológiát és hardvereket is kínál. Közel tucatnyi gyártókapacitása Kínára és Indiára korlátozódik, de fióktelepe van Franciaországban, Németországban, az USA-ban és Izraelben is. A kimutatások szerint a vállalat akkumulátoreladásai 2022-ben 253,2 százalékkal, 9,2 gigawattórára nőttek. Ezzel a tempóval pedig a nyomába ért a fő riválisainak, például a CATL-nek és a BYD-nek. Tavaly novemberben arról írt a nemzetközi sajtó, hogy a Volkswagen a Sunwoda akkumulátorait választotta a hibrid járműveihez, de a kínai cég beszállít a Renault és a Nissan csoportnak is, ahogy a Dongfeng konszernnek is partnere. A Sunwoda jelenlegi éves akkumulátorgyártási kapacitása 40 gigawattóra, ezt 2025-re 138-ra növelné.