Nyár végéig tart a BKV járművezetői toborzókampánya – emlékeztetett közleményében a fővárosi cég. Nem pusztán arról van szó, hogy a társaság megpróbálja feltölteni az üres pozícióit, hiszen egyúttal egy különleges dupla bónuszrendszert is meghirdettek.

A BKV a nyár végéig 500 ezer forintot fizet annak, aki buszsofőrnek jelentkezik hozzá. Fotó: Róka László

Ennek lényege, hogy a BKV

bruttó 500 ezer forintot fizet annak, aki 2023. augusztus 31-ig jelentkezik hozzá autóbusz- és trolibuszvezetőknek.

Ez a kezdőkre nem érvényes, kifejezetten képzett sofőröket keresnek. Ugyanakkor annak is jár félmillió forint, aki beajánl ilyen munkaerőt a BKV-nak.

Mi magyarázza, hogy a BKV félmilliós belépési pénzt fizet?

Az autóbuszvezetők hiánya Európa-szerte gondokat okoz a közlekedési cégeknek. Ez a trend a BKV-t sem kerülte el: már a tavasz közepén is arról tájékoztatott, hogy akár 100 buszsofőrt is azonnal tudna alkalmazni. Hogy a felfokozott munkaerőhiányt csökkenteni tudja, nyár elején toborzókampányt indított az imént bemutatott extra bónuszokkal. Fontos tudni, hogy a BKV-nál nem csupán az újonnan belépők maradnak el, hanem a fluktuáció is magas. Éppen ezért kikötötték, hogy a félmilliós fejpénz csak akkor jár,

ha a dolgozó több mint fél évet eltölt a cégnél főállásban.

Vagyis a nyári kampányukkal a szakképzett, D kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket szeretnék megszólítani. Folyamatosan jelentkezhetnek azok is, akiknek még nincs (a buszvezetéshez szükséges) D kategóriás jogosítványuk, és nekik is jár extra juttatás. „A BKV-nál rendszeresen indítjuk képzéseinket a C kategóriával rendelkező jelentkezőknek, akik már a tanfolyam ideje alatt is munkatársaink lesznek. A munkabér mellett sikeres vizsgánként – összesen 4 alkalommal – bruttó 150 ezer forint bónuszt fizetünk ki nekik. Járművezetői állásra B kategóriás jogosítvánnyal is lehet jelentkezni” – hívták fel a figyelmet.

Mennyit keres egy buszsofőr a BKV-nál?

Budapest legnagyobb közösségi közlekedési szolgáltatója csaknem 2000 autóbuszvezetőt és 280 trolibuszvezetőt foglalkoztat, akiknek

az átlagos bruttó keresete 730 ezer forint.

A gumikerekes járművek a főváros különböző pontjain elhelyezkedő, összesen öt garázsból állnak forgalomba, ez pedig azért kedvező, mert így bárki könnyen választhat a lakóhelyéhez közel eső telephelyet. De a BKV-nál nem csak a budapestiek jelentkezését várják, az agglomerációból, vidékről érkezőknek a munkába járáshoz is támogatást adnak, a fővárostól messzebb élőknek pedig munkásszállón biztosítanak kedvezményes elhelyezést.