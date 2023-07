Együttműködésre lépett a Széchenyi István Egyetem és a kínai Semcorp vállalat – erről a járműipari képzésekben és kutatásokban meghatározó győri egyetem adott ki közleményt. A Semcorp csoport elnök-vezérigazgatója a napokban fel is kereste a felsőoktatási intézményt, hogy tájékozódjon a lehetséges kapcsolódási pontokról.

Jeff Liu, a Semcorp Csoport elnök-vezérigazgatója, dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese és prof. dr. Friedler Ferenc, az egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese. Fotó: Csaba Jozsef Majer // Majer Csaba Photo / SZIE

Jeff Liu személye azért is érdekes, mert ő volt a „főszereplője” az Az amerikai gyáregység (American Factory) című Netflix-dokumentumfilmnek, amely a Semcorp amerikai üzeméről szól. A nagy ismertségű alkotást Oscar- és Emmy-díjjal is jutalmazták. Az elnök-vezérigazgató Győrben adománnyal járult hozzá az intézmény kínai hallgatói közösségének fejlesztéséhez.

A Semcorp csoport a világ legnagyobb lítiumionakkumulátor-elválasztófilm gyártója.

Az elválasztófilm elengedhetetlen eleme az elektromos járművekben, az energiatárolókban és a szórakoztatóelektronikai berendezésekben használt akkumulátoroknak. A cég Magyarországon is jelen van, a debreceni gyára már épül.

A találkozón Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes elmondta, hogy az egyetem Győrön kívül Mosonmagyaróváron, Zalaegerszegen és Budapesten is jelen van, így térségi hatása az egész Észak-Dunántúlra kiterjed. Kiemelte, hogy az iskola 14 ezer hallgatója ma már a világ hetven országából érkezik, az angol nyelvű képzések száma pedig eléri a negyvenet, az egyetem pedig szerepel a két legnagyobb nemzetközi felsőoktatási minősítő szervezet, a QS és a Times Higher Education ranglistáján. Az intézmény szorosan kapcsolódik a gazdasághoz: összesen háromezer vállalattal működik együtt, amelyek közül az első számú partnernek az Audi számít.

„Egyetemünk eddig is szoros kapcsolatot ápolt Kínával, a Jiaxing Egyetemmel például előkészítettünk egy kettős építőmérnöki képzést. Ezért is fontos számunkra a Semcorppal való együttműködés. A vállalat a jövőben magyar és nemzetközi hallgatóinknak is biztosíthat gyakorlati helyet” – mutatott rá az egyetem elnökhelyettese.