Két új elektromos autót mutatott be Olaszországban a Stellantis, amelyre egyre nagyobb nyomás nehezedik az országban a helyi gyártás érdekében. A most bemutatott Fiat 600 városi terepjárót és Topolinót ugyan a cég torinói gyárában mutatták be, mégis aligha orvosolják a politikusok panaszait a gyártás kiszervezésével kapcsolatban, hiszen az előbbi Marokkóban, az utóbbi Lengyelországban készül majd.

A Fiat 600 ára 35 950 eurótól (közel 13,5 millió forint), a Topolinóé 9890 eurótól (3,7 millió forint) kezdődik a keddi bemutató szerint. Miközben Carlos Tavares vezérigazgató igyekszik minél több költséget lefaragni, az olasz és a francia politikusok szeretnének minél többet megőrizni autógyártásukból az elektromos átállás idején.

Fotó: Your Car / YouTube

A Stellantis idén kétezer dolgozót bocsátana el Olaszországban, a helyi alkalmazottak 4,3 százalékát. Ennek ellenére John Elkman, az igazgatótanács elnöke a cég olaszországi gyökereiről beszélt a bemutatón, kiemelve a Termioliba tervezett akkumulátorgyárat, és szólt a torinói Mirafioriban lévő üzem szerepéről is az újrahasznosítás területén – írja a Bloomberg.

Az autógyártó emellett ígéretet tett a gyártás felpörgetésére a déli Melfiben is. Ennek ellenére

az olasz illetékesek nem elégedettek, Adolfo Urso ipari miniszter múlt havi szavai szerint az elektromos autók iránti kereslet akár még egy autógyártót is eltartana az országban.

Az olasz iparági lobbi azt is szorgalmazta, hogy az olasz állam vásároljon részesedést a cégben, ezt azonban június elején Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszer kizárta.