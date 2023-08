A Díjnet Zrt. mostanra már 36 e-számlakibocsátóval működik együtt, ennek köszönhetően ügyfelei 2023 első fél évében több mint 25 milliárd forint összegben fizették e-számláikat a rendszeren keresztül. Emellett a közel 40 civil szervezettel meglévő megállapodás keretében 2023 első felében közel tízszeresére nőtt a dijnet.hu-n keresztül adományozott összeg a két évvel ezelőttihez képest. A társaság a magyar lakosság körében végzett felmérés segítségével elemezte az online számlafizetési szokásokat.

Fotó: Shutterstock

Rezsi, online vásárlás, bolti fizetés a sorrend

A készpénzmentes fizetési módokat választók elsősorban a rezsiszámláikat, az előfizetéseiket és a biztosítási díjaikat rendezik készpénzmentesen a Díjnet Zrt. kutatása alapján. Ezt követi az online vásárlás, valamint az elektronikus fizetések a boltokban.

A Díjnet – amelynek online felületéhez a 2007-es indulása óta 75 partner (országos és regionális közüzemi és egyéb szolgáltató, valamint civil szervezet) csatlakozott –, a felmérésben arra is kíváncsi volt, hogyan vélekednek a szolgáltatásairól az ügyfelei. Felsorolása szerint leginkább a rendszerének megbízhatóságával voltak elégedettek, majd a könnyű kezelhetőségével, a tranzakciók nyomon követhetőségével és átláthatóságával, a fizetések sikerességére vonatkozó értesítéssel, a fizetés esedékességének közlésével és a befizetés egyszerűségével.

Egy felület mind felett

Rendszere kapcsán a Díjnet leírja, hogy egy olyan felületet hozott létre az ügyfeleinek, amelyen azok egyetlen felületen fizethetik be a háztartási számláikat, felesleges többszöri adminisztráció nélkül. A felület bármilyen digitális eszközről elérhető.

A felmérés megállapításaira hivatkozva a Díjnet felsorolja a rendszere használatának további előnyeit is, arra viszont csak egy példát hoz – talán nem is volt több –, hogy mit kifogásoltak, hiányoltak a válaszadók.

Mint kiderült, üdvözölnének egy útmutatást egy adott fogyasztási helyen elérhető szolgáltatók kapcsán, akár egy szolgáltató nevének változása miatt.

A Díjnet már ebben is segít, mégpedig irányítószám-alapú kereséssel, amellyel látható, hogy az általuk megadott helyen mely szolgáltatók e-számláit igényelhetik a dijnet.hu-n.

A Díjnetnél lakóhelytől függően lehet a hulladékdíjat, az áram- és gázszámlát, a víz-csatorna, illetve a távhő díját, valamint távközlési számlát, biztosítást, távfelügyeleti díjszámlát, közös költséget, ingatlanbérleti díjat lehet fizetni. A dijnet.hu-ra érkező e-számlák az iCsekk mobilapplikáción keresztül is megtekinthetők és befizethetők, amely applikáció a Magyar Posta Zrt. QR-kód alapú csekkbefizetési szolgáltatását is nyújtja. Miután pedig 2023. július 1-jétől a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. átvette a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től (NHKV) a hulladékgazdálkodási feladatot, a Díjnet és a Mohu automatikusan létrehozta a Mohu szolgáltatói regisztrációkat azoknak az ügyfeleknek, akik 2023. június 27-ig regisztrálták az NHKV számlakibocsátót Díjnet fiókjukban. Így hulladékdíj e-számláikat továbbra is a Díjneten kezelhetik. A szolgáltatóváltással kapcsolatban az ügyfeleknek nincs teendőjük.

Arról, hogy egy éve milyennek látta a Díjnet a lakosság befizetési szokásait, ebben a cikkben számoltunk be.

A Díjnet felületén keresztül is lehet adományozni

Globálisan lényeges az ügyfelek számára, hogy szolgáltatóik milyen társadalmi ügyet támogatnak. A Díjnet adatai alapján egyre többen és egyre többet adakoznak. A dijnet.hu-n keresztül jelenleg 39 alapítványnak és társadalmi szervezetnek lehet adományozni. Ez év első felében a két évvel ezelőtti összeg közel tízszeresét, 18,4 millió forintot adományoztak a Díjnet ügyfelei.