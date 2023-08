A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér taxis személyszállítási tendere robbanthatta ki a cégek belháborúját Budapesten – erről beszélt a Világgazdaságnak több, egymástól független forrása. Lapunk megkereste a Budapest Airportot, amely azt közölte, hogy a tendert a tervek szerint 2025. második negyedévében írja ki, mivel a jelenlegi koncessziós szerződés 2025. decemberében jár le. Rákérdeztünk arra is, hogy létezik-e olyan forgatókönyv, amely előrébb hozza a kiírást, ám erre a jelenlegi szerződést érintő üzleti titokra hivatkozva nem kaptunk választ.

Ha az alapvető szcenáriót vesszük alapul, még szűk két év van hátra a tenderig, ám forrásaink szerint

a repülőtéri fuvarok megszerzéséért vívott harc összetett és hosszú folyamat, így ők nem lepődtek meg azon, hogy a taxis társaságok már most összefogtak a Bolt ellen.

Természetesen a Budapest Airportot csak azért kérdeztük meg, hogy tisztán lássuk a tender kiírásának időpontját, hiszen a repülőtérnek alapvetően semmi köze sincs a taxis szektor botrányához.

Hogyan kezdődött a Bolt és a többi taxis cég konfliktusa?

A taxis belharc részletei július elején kerültek nyilvánosságra, amikor kiszivárgott az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) kissé zűrzavaros panasza – innentől haladjunk lépésről lépésre.

Az OTSZ azt állította, hogy a Bolt szabadjelző- és logóhasználata nem szabályos, és sérti a védjegyhasználat gyakorlatát.

A Bolt válaszában leszögezte, hogy a társaság védjegyoltalommal, azon belül is szóra és szóösszetételre vonatkozó védjeggyel rendelkezik.

A Bolt Taxi jogszerűen működik Budapesten – ezt a Budapesti Közlekedési Központ közölte.

Ezt követően úgy tűnt, a Bolt ellen összeállók mégsem a logóhasználat miatt támadnak, hanem a cég adózási gyakorlatát kifogásolják.

Később kiszivárgott, hogy május közepén közös feljelentést tett a magyarországi taxis társaságok szinte mindegyike ismeretlen tettesek ellen többek között adóbevételt különösen nagymértékben csökkentő adócsalásért, vesztegetésért és tisztességtelen piaci magatartásért. A 12 oldalas dokumentum tehát „ismeretlen tetteseket” jelölt meg, ugyanakkor az indoklásból kiderült, hogy a Bolt HTX taxiszolgáltató működését és tevékenységét, valamint a BKK és a budapesti városháza eljárását kifogásolják.

Cikkünkben jeleztük, önmagában az, hogy a taxitársaság működése miatt feljelentést tettek a piaci riválisai, még nem bizonyít semmit. Már csak azért sem, mert a Bolt szerint mindössze arról van szó, hogy a versenytársak megpróbálják kiszorítani mint a piac legnagyobb szereplőjét.

Két héttel ezelőtt a Bolt ügyvezetője, Sabjányi László az Indexnek adott interjújában azt mondta, nem tervezik a kivonulást Magyarországról.

Az ügy váratlan fordulataként végül kilenc taxitársaság írt közös közleményt, amelyben már-már aggódtak a Bolt munkatársaiért.

Az adószakértő szerint a Bolt semmilyen kárt nem okoz a magyar államkasszának, az alanyi adómentes taxisok tájékoztatása pedig nem a jogszabály által előírt feladata.

Mit jelent a Budapest Airport a taxisoknak?

A válasz röviden: rengeteget. Amikor 2020 novemberében a Főtaxi 2010 óta harmadszor is befutott a ferihegyi tenderen, a társaság azt írta,

tíz év alatt összesen csaknem hatmillió alkalommal vettek fel utast és tettek meg 120 millió kilométert a főtaxis autók a főváros és a repülőtér viszonylatában.

Azóta ráadásul emelkedtek a budapesti taxitarifák, a reptér forgalma pedig csaknem utolérte a világjárvány kirobbanása előtti szintjét, 2023 első felében 6,7 millió utast regisztráltak.

Nyerhet a Bolt Ferihegyen?

Erre most még nehéz válaszolni, hiszen számtalan tényező befolyásolja a döntést, rengeteg feltételnek kell megfelelni, de az tény, hogy méretét, hazai és külföldi népszerűségét, márkájának ismertségét figyelembe véve a Bolt reális eséllyel pályázhatna.

Ez persze még nem biztos, hogy elegendő a sikerhez, hiszen a Főtaxi sorozatban háromszor nyerte meg a tendert, színre lépése – és a Budapest Airport egyéb intézkedései – rendet tettek a terminálokon, ahol korábban áldatlan állapotok és taxis hiénák várták a külföldieket. Az utasok megszokták a Főtaxi jelenlétét, az állandóság és a „bevált recept” pedig fontos szempont lehet a versenyben.

A Bolt egyébként nyert már nagy csatát a közelmúltban, hiszen a Hungaroring hivatalos taxitársasága lett, így a Qatar Airways Magyar Nagydíjra is a Bolt fuvarozhatott hivatalosan,

ami külön kiváltságokkal, például VIP-sávval járt. Az út egy irányba 21 ezer forintba került Budapest belvárosából, azaz jelentős bevételt generált a telt házas esemény – tavaly a Formula–1-es mogyoródi verseny hetében 90 ezer alkalommal választották a Főtaxit.

Hogyan folytatódhat a Bolt és a többi taxis cég harca?

Az eddig nyilvánosságra került adatok alapján a rivális vállalatok beadványát az Országos Rendőr-főkapitánysághoz, a Központi Nyomozó Főügyészséghez, a Pénzügyminisztériumhoz, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságához, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájához, valamint az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz is eljuttatták.

A nyomozás el is indult június közepén költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pedig arról adott ki határozatot, hogy az ismeretlen tettes ellen folytatott büntetőeljárást a Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez teszi át, arra hivatkozva, hogy a feljelentés tárgyában már 2019-ben és 2022-ben is eljárást folytatott, amelyek átkerültek a Központi Nyomozó Főügyészségre. A Fővárosi Nyomozó Ügyészségen most is folyamatban van az eljárás, így egyesítés céljából a friss feljelentés is itt landolt.

Nagy kérdés, hogy a következő hetekben, hónapokban a rivális társaságok találnak-e még olyan kapaszkodót, amellyel újabb feljelentést tehetnek a Bolt ellen.