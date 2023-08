Visszatér a lakásnyeremény – jelentette be a Szerencsejáték Zrt és az OTP Bank hétfőn közös sajtótájékoztatón. A bejelentés fontosságát jól mutatja, hogy a két nagyvállalatot egyaránt a csúcsvezetője képviselte az eseményen: Mager Andrea és Csányi Sándor elnök-vezérigazgatók.

Csányi Sándor és Mager Andrea bejelentette: augusztus 28-tól újra elindul a lakásnyeremény (Fotó: Kallus György / Világgazdaság)

Az akciót augusztus 28-tól, jövő hétfőtől indítják el az elmúlt évtized egyik legnagyobb értékű hazai tárgynyereményével,

egy mintegy 110 millió forint értékű budapesti lakással.

Ennek megnyerésére a játékoskártya-birtokosoknak van esélyük. Ezzel a nyereménnyel az a célja a lottótársaságnak, hogy megünnepelje: immáron egymillió játékos igényelte a játékoskártya-szolgáltatást a lottózókban. Mager Andrea azt mondta, arra számítanak, hogy az év végéig 30 százalékkal növekszik a játékban résztvevők köre, vagyis 2023 végére már 1,3 millió játékos használhatja a játékoskártyát. Ha ez valóban így történik, szépen ünnepelnék meg, hogy 50 éves szünet után – az utolsó lottóotthon sorsolást 1973. december 3-án tartották a Népstadion egyik termében – feltámasztották a lakásnyereményt.

A most porondon lévő ingatlan részleteiről Csányi Sándor beszélt. A penthouse jellegű lakás a főváros tizedik kerületében, Kőbányán a Somfa ligetben épül. A készültsége magas, a kampány végére pedig teljesen elkészül. Az OTP első embere azt is jelezte, hogy az ingatlant költség és tehermentesen veheti majd birtokba a szerencsés, az illetékeket és egyéb díjakat közösen fizetik majd a Szerencsjáték Zrt-vel. "Az arányokon még vitatkozunk" – jegyezte meg. Az is kiderült, hogy a sorsolást jövő tavasszal,

egészen pontosan március 3-án tartják.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez egyelőre egy egyszeri akció, arról nincs döntés, hogy a Szerencsejáték rendszeresítené a játékai között a lakásnyereményt. Viszont arra lehet számítani, hogy amennyiben a most visszahozott termék jól szerepel, napirenden lesz, hogy állandó jelleggel meghirdessék. Csányi Sándor erről azt mondta a Világgazdaságnak, hogy ő megígéri, ha a Szerencsejáték meghozza ezt a döntést, ők elég lakást tudnak ehhez adni. Az OTP Ingatlan Zrt. azt tervezi, hogy az idén 600 új lakást éptenek.

Érdemes azt is tudni, hogy a főnyeremény mellett minden héten egymillió forintot osztanak szét a játékoskártya-tulajdonosok között: egy nyeremény 500 ezer forint, öt pedig 100-100 ezer forint. Ez egészen március 3-ig, minden héten esedékes.