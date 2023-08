Hiába a nagy csinnadrattával beharangozott februári megnyitó, a Shane Tusup nevével fémjelzett törökbálinti autómosó alig több, mint egy hónapig üzemelt, az éttermét pedig végül meg sem nyitotta az edzősködést öltönyös munkákra cserélő üzletember – írta meg a Blikk, hozzátéve, hogy a befuccsolt projektek sokmilliós kárt okoztak Tusupnak.

Shane Tusup a medence partján érte el legnagyobb sikereit.

Fotó: Szabolcs László / Mediaworks

Edzőként egyértelműen sikeres karrier áll Shane Tusup mögött. A 35 éves, immár amerikai és magyar állampolgársággal is rendelkező szakember Hosszú Katinka edzőjeként (akivel 2013 és 2019 között házasok is voltak) vált ismertté hazánkban, három olimpiai bajnoki címhez és számos világbajnoki aranyéremhez segítette tanítványát. Miután a magánéletben és a sportban is elváltak útjaik, egyikük sem tudta megismételni korábbi sikereit. Tusup az új sportolóival meg sem közelítette a korábbi eredményeket, így nem meglepő, hogy új területeken is szerencsét próbált. Egy időben televíziós celebműsorokban szerepelt, illetve az üzleti életben is kipróbálta magát.

Ez utóbbi területen sem kezdett éremhalmozásba. Egy törökbálinti bevásárlóközpontban autómosót nyitott, azonban az ambiciózus tervek ellenére alig több mint egy hónapig kereshették (volna) fel az ügyfelek, immár zárt kapuk várják a helyszínre érkezőket. Az Árpád hídnál nyílt autómosója továbbra is üzemel.

Az egykori úszóedző Black Diamond Luxury Lifestyle néven indított luxusmárkát, ami a tervei szerint több iparágban is sikeres lesz. A cég honlapján ugyan van lehetőség online kávét rendelni, azonban a szintén a törökbálinti bevásárlóközpontba tervezett étterem és kávézó már a megnyitót sem érte meg. Bár Tusup a berendezést is a helyszínre szállíttatta, és a bérleti díjat is hónapokig fizette, a vendégek számára soha nem volt látogatható, és a helyszín már új bérlőt keres.

A Blikk információi szerint

a több mint 300 négyzetméteres helyiség bérleti díja és üzemeltetése csaknem hárommillió forint havonta, így bevétel nélkül a mintegy féléves időszakban tetemes költséggel járhatott a korábbi sikeredzőnek.

Tusup a lapnak a bukásokról nem beszélt, azonban kiemelte, hogy saját ginmárkája sikeres lett, a Global Gin Masters nemzetközi versenyen London Dry kategóriában első, az Ultra Prémium kategóriában pedig második lett, és hamarosan a nemzetközi piacon is megjelennek vele.

Egykori felesége, Hosszú Katinka szintén kipróbálta magát az üzleti életben. Koool by Katinka nevű bisztróját 2022-ben nyitotta meg Budapesten, a Szent István körúton, az egészséges ételeket kínáló étterem azóta is működik.