Repülőrajtot vett a motorpiac Erősen kezdte az idei évet az új motorkerékpárok piaca: a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) a Datahouse adatain alapuló közlése szerint 2023 első három hónapjában 1488 új motorkerékpár kapott rendszámot Magyarországon, amely erőteljes, 28,4 százalékos – közel 330 darabos – növekedés az egy évvel korábbi mennyiséghez képest. A jelentős bővülés annak ellenére következett be, hogy a forint árfolyamának alakulása, illetve a gyártók áremelései miatt az új motorok listaára jelentősen emelkedett ebben az évben is: a kereskedések adatai alapján előfordultak 8-10 százalékos áremelések is a tavalyi modellek áraihoz képest. A jelentős növekedéshez hozzájárulhatott, hogy a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán konfliktus nyomán kialakult ellátási nehézségeket ez év elejére sikerült nagyjából kiküszöbölni, vagyis a szállítási határidők kezdenek beállni a korábban megszokott szintre. Az erős évkezdés nyomán mindenesetre ezt a nézetet az MGE is osztja, amelynek a prognózisa szerint az idén 5600 új motorkerékpár forgalomba helyezése várható Magyarországon.