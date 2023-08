Bőven az éves infláció felett növelte nettó értékesítési árbevételét a Lidl Magyarország Bt. A tegnap leadott pénzügyi beszámolója szerint az árbevétel növekedése 30 százalék körül alakult, ugyanakkor némileg csökkent az adózott eredménye, de még így is 25 milliárd forint lett. Tavalyelőtt 33 milliárd forint nyereséggel zárta a cég az évet.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az ELÁBé-n, vagyis az eladott áruk beszerzési értékének változásán látszik, hogy az infláció alaposan átalakította az élelmiszerkereskedelmi piac forgalmi nagyságát. Tavalyelőtt 542 milliárd forintot költött a „kiárult” termékekre a Lidl, amelyből 746 milliárd forint forgalmat csinált, a most lezárt pénzügyi évben viszont már 718 milliárd forintot fordított az említett termékekre és ebből 971 milliárd forint forgalma keletkezett.

A kettő között csaknem 50 milliárd forint többletbevétel származik. Ugyanakkor nem meglepő, hogy csökkent a cég nyeresége, jelentős többletet kellett a munkaerőre és a rezsire költenie.

Érdekes mutató még az egy négyzetméterre és az egy munkavállalóra jutott forgalom. Utóbbi könnyeben számolható, ez az összeg 114 millió forint. Előbbi, 200 ezer négyzetméteres becsült kiskereskedelmi felület mellett 4,8 millió forint. A cég profitrátája a tavalyi pénzügyi évben 2,5 százalék körül alakult, ami nem rossz, de önmagához képest nem is jó.

A kiskereskedelemben jellemzően 1-2 százalékos profitrával működnek a vállalkozások, tehát innen nézve egész jó, de ismerve a cég korábbi rátáit, ami volt már 4 százalék is, ahhoz képest gyenge.

A cég pénzügyi beszámolóját nagyon várta már a piac, tekintettel arra, hogy az élelmiszer-kereskedelemben és feldolgozóiparban komoly vizsgálatokat folytat a GVH és az ágazati szereplők ennek tükrében kíváncsiak voltak, hogy a legnagyobb magyar kiskereskedelmi szereplő pontosan mit is csinált a tavalyi pénzügyi évben. A helyzet az, hogy nemigen látni anomáliákat a pénzügyi beszámolóban. Első ránézésre az inflációs környezet és a lassan, de biztosan csökkenő vásárlóerő aktivitás is tetten érhető a számokon, továbbá az is, hogy a diszkontlánc jelentős piacokat hódított el a versenytársak elől.