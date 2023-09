Emelkedik a nézők száma a Győr-Moson-Sopronban lévő mozikban, de még mindig elmaradnak a pandémia előtti, 2019-es számoktól. A Cinema City két mozit üzemeltet a vármegyében: Győrben 12, Sopronban 15 százalékkal többen vettek jegyet a vetítésekre – írta meg a Kisalföld.

A trend felfelé ível nyár óta, két okból. Egyrészt sikeres volt nyári promóciónk, másrészt a Barbie és az Oppenheimer című filmek rég nem látott sikert aratva megtöltik a nézőtereket. A pandémia előtti utolsó év, 2019 kimagasló eredményeit még nem értük el, de a számok fokozatosan közelítenek hozzájuk

– nyilatkozta Buda Andrea, a Cinema City PR- és marketing­igazgatója.

A Cinema City működtette mozikban idén még nem emeltek árat, de most, hogy kiszámíthatóbbak lettek a rezsiköltségek – a bevásárlóközpontok éves megállapodásokat kötöttek a közüzemi beszállítókkal –, Budai Andrea szerint decemberben várható áremelkedés.

Kalmár István, a soproni Elit mozi vezetője elmondta, hogy bár a nézőszám nem, de a bevétel elérte a 2019-es csúcsot. A cég kilenc filmszínházat üzemeltet az országban, és mindenhol hasonló számok figyelhetők meg.

A Covid idején a látogatók száma az „utolsó békeév”, vagyis 2019 eredményéhez képest 30–35 százalékra csökkent, azóta azonban emelkedik. Tavaly a látogatottság már elérte a 60-65 százalékot, ez mostanra felkúszhatott 70-75 százalékig. Természetesen a streaming előretörésével a korábbi eredményeket nem tudjuk elérni, de legalább visszatérnek az emberek

– mondta Kalmár István.

A Győrben és Sopronban megfigyelhető számok más nagy mozikban is hasonlóan alakultak, ami természetesen a filmek mennyiségének is köszönhető. Bár a héten sikerült megegyezésre jutnia a forgatókönyvíróknak a nagy stúdiókkal, és befejeződött a több mint öt hónapos sztrájk, a munkabeszüntetés következménye majd csak 2024 elején lesz először érezhető, és még a 2025-ös megjelenésekre is hatással lesz.