Hatalmas személyi átalakításokat jelentett be a 4iG, már más vezeti a Vodafone Magyarországot Új vezérigazgató került a Vodafone Magyarország élére, de a leköszönő vezető is a cégcsoportban marad. A Vodafone új vezérigazgatójának munkáját vezérigazgató-helyettesként továbbra is Tábori Tamás támogatja, aki emellett a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói pozícióját is betölti. Kettős szerepkörében feladata a 4iG csoport mintegy 4,8 millió ügyfelét kiszolgáló lakossági vezetékes és mobilszolgáltatások összehangolása és integrációjának kialakítása.