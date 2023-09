A Rotten Tomatoes jelenleg a film- és sorozatkritikák legnagyobb gyűjtőoldala. Egyik érdekessége, hogy két különböző értékelést lát az oldalra látogató: az egyik a kritikusok pontszámai alapján kialakult százalék, a másik pedig a nézői visszajelzések alapján jött létre. Mivel legtöbbször a legkülönbözőbb oldalakról származó kritikák befolyásolják a végleges értékelést, ezért ritka, amikor egy film vagy sorozat megtartja a 100 százalékos értékelést.

Fotó: Shutterstock

A Netflixre sajnos igaz, hogy az utóbbi években a minőséget elkezdte lecserélni a mennyiségre, emiatt pedig több sorozatot is indokoltan (nem meg van, amit indokolatlanul) el is kaszált. Mégis, néha nekik is lehet szerencséjük és a végeredmény értékelése megakad a Rotten Tomatoes 100 százalékán, BGR.com pedig összeszedett 15 olyan Netflixen megtalálható filmet és sorozatot, amelyek ezek közé a ritka alkotások közé tartoznak. A felsorolásban a koreai alkotásoktól kezdve animációs sorozatokig és dokumentumfilmekig minden megtalálható, így jó eséllyel mindenki találhat benne magának érdekes tartalmat.

A három testvér: Louisa May Alcott Kisasszonyok című regénye alapján már készült hollywoodi filmfeldolgozás Emma Watsonnal a főszerepben, ezúttal viszont egy modern, koreai változatban ismerhetjük meg a három nővér életét, akik csak egymásra számíthatnak. A sorozat nem pontos adaptálása az eredeti regénynek, bizonyos értelemben a saját útját járja, így történhet, hogy a testvérek belekeverednek a felső tízezer rejtelmes világába.

A lány a maszk mögött: a koreai gyártású thriller sorozat első évada idén nyár végén jelent meg, stílusában a 2021-es szintén koreai Nyerd meg az életed drámai, véres hangulatát idézi. A történet egy fiatal irodista lányról szól, aki elégedetlen a külsejével, ezért éjszakánként egy maszkot viselő influenszer identitását ölti magára, ám balszerencsés események sorozata teljesen felforgatja az életét.

A legendás Bill Russell: a legtöbb díjat szerzett NBA játékos és polgárjogi aktivista Bill Russel élete nem volt olyan könnyű, mint azt néha a híres emberekről gondolják. A Netflix dokumentumsorozata bemutatja a sportoló életét és halála után ránk hagyott hagyatékát interjúkon és családi felvételeken keresztül.

A műsorlista: egy svéd vállalkozó és társai forradalmasítani akarják a zeneipart egy legális zenei streamingszolgáltatással, amely megtalálta a kiskaput a szerzőijogokkal kardoskodó kiadók és az internetes kalózkodás között. A dráma cselekménye Sven Carlsson és Jonas Leijonhufvud Spotify Untold könyvéből inspirálódott, amely a vezető zenei streaming platform létrejöttének hátteréről szól.

A szerelem siklóernyőn érkezik: a szerelem olykor váratlan pillanatokban toppanhat be az életünkbe, mondjuk, amikor egy dél-koreai vállalatbirodalom örökösnője véletlenül lezuhan siklóernyőjével egy észak-koreai támaszponton. Ri Jeong-hyeok százados megszánja Yoon Se-rit és elrejti felettesei elől, ameddig megoldást találnak a mindkettőjük számára kényelmetlen helyzetre. A szituációt pedig csak tovább bonyolítja, hogy lassan a két fiatal egymásba szeret.

Arcane: a Leage of Legends 2009-es megjelenése óta nagy népszerűségnek örvend videojátékos körökben, azon belül is főleg a fiatalabb játékosok találják meg a szórakozásukat benne. A rengeteg játszható karaktert mozgató kompetitív játéknak az évek során mély háttértörténete lett, főleg az egyes karakterekhez kiadott információknak köszönhetően. Ezek alapján készült az Arcane, amely az utópisztikus Piltover városába és annak alvilágába, Zaunba kalauzolja el a nézőt. Zaun sötétjében egy testvérpáros, Vi és Jinx gyerekkorát láthatjuk, majd évekkel később, hogy mivé váltak, miközben gyülekeznek a felhők, ugyanis a két városrész háborúra készül.

Cyberpunk: Edgerunners: a 2020-ban megjelent Cyberpunk 2077 mély nyomot hagyott a videojáték piacon, kritikai megítélése viszont csak azután javult, miután a fejlesztőknek sikerült kijavítani a sok hibát, amely megjelenéskor még a játékban volt. Az Edgerunners népszerűségének viszont csak kedvezett a játék körüli felhajtás, ugyanis a hangulat már a 2077-ben is páratlan volt, a sorozat pedig sikeresen jól megragadta a züllött utcák és az alvilági cégek, a futurisztikus mélyszegénység és felhőkarcolókon lebzselő gazdagok szélsőségességét. Az animációs sorozat egy korrupcióban és kibernetikus technológiában gazdag disztópiába kalauzolja el a nézőt, egy olyan utcagyerek történetébe, aki elit zsoldos, edgerunner szeretne lenni.

Dash és Lily: a könnyed romantikus vígjátékok ritkán aratnak nagy sikert a kritikusok körében, ugyanis a bohókás szerelmes karakterek történetei könnyen szülhetnek kedvelhető, de kissé bugyuta történeteket. A Dash és Lily viszont felesleges cukormáz nélkül tálalja a hirtelen fellángoló tini szerelemmel járó bonyodalmakat. A karácsonyi időszakban játszódó sorozat pont annyit nyújt, amennyit elvárna tőle a néző, miközben szerethető karaktereiben mindenki magára ismerhet.

Egy különleges ügyvéd, Woo: a 2022-ben több koreai díjat nyerő egy autista ügyvéd, Woo Young-woo történetét meséli el. A sorozat bemutatja Woo, az autizmusból eredő különleges képességeit, amelyeket fel is használ a nyomozásaihoz, ugyanakkor nem bagatellizálja el az ezekkel járó kommunikációs nehézségeket és szociális szorongást. A főszereplő ügyei sokszor járnak komoly morális és etikai kérdésekkel, amelyeket körbe is jár a sorozat, emiatt pedig Woo megközelítései meglepően egyedien hathatnak a bíróságon.

Éljünk 100 évig: A kék zónák titkai: Dan Buettner elkalauzol minket olyan helyekre, ahol az emberek rendkívül hosszú és színes életet élnek. Ezeknek a kék zónáknak a bemutatása közben gyönyörű tájakat járhatunk be és érdekes életközösségeket ismerhetünk meg, miközben magunk is feltesszük a kérdést, mégis mitől élhetnénk egy kicsivel tovább.

Hivatásos sellők: nem mindennapi munka, amikor az embernek napi nyolc órán keresztül sellőuszonyban kell lennie és eljátszania, hogy ő bizony egy igazi sellő, ezzel valóra váltva megannyi kislány álmát. A dokumentumsorozat körbejárja ennek a különleges iparágnak a világát, miközben bemutatja milyen nehézségekkel jár szó szerint uszonyos víz alatti előadóművésznek lenni.

Kötelesség / Szégyen: Kenzo Mori Londonba érkezik, hogy megtalálja öccsét, Yutot, aki azzal vádolnak, hogy meggyilkolta a Jakuza egyik tagját. Kutatása során megismerkedik egy helyi nyomozónővel és elmerül a londoni alvilágban, miközben a távolból kell támogatnia tokiói családját. A feszült brit-japán koprodukció egy mesterien összerakott, izzasztó thriller, amely a képernyő elé szögez minden krimi rajongót.

Lidia ügyvédnő: az történelmi sorozat Lidia Poët igaz történetét meséli el, aki az első ügyvédnő volt Olaszország történelmében. Az 1800-as évek végén a női jogok még köszönőviszonyban sem voltak a jelenhez képest, így ügyvédként sem dolgozhatott akárki. Bár elvégezte a jogi egyetemet, végül mégsem praktizálhatott, így csatlakozott bátyja ügyvédi irodájához, hogy szakszerűen felkészülhessen a fellebbezésre. A fiatal, energikus Lidia kalandja szórakoztató lehet mindazoknak, akik szeretik a jogot és az olasz humort.

Nyers gyémántok: a gyémántbiznisz világa mindig is veszélyes volt, csak most a hatlövetű coltok helyett vérre menő üzletek és jogi csatározások jelentik a veszélyt. Amikor egy ortodox zsidó család tékozló fiú végzetes adósságba taszítja a családi cégbirodalmat, a közösségtől elidegenedett bátyja hazatér Antwerpen gyémántnegyedébe, hogy megmentse, amit még lehet. A nyolcrészes krimi dráma bár nem megtörtént eseményeken alapul, mégis realisztikus betekintést enged ebbe a kegyetlen világba.

Sürgősségi osztály: New York: a nyolcrészes dokumentumsorozat a New York-i sürgősségi ellátás világába kalauzolja el a nézőt. Első kézből mutatja be mennyire könyörtelen egy sürgősségi egészségügyi személy élete, legyen az rohammentős, fedélzeti nővér helikopteren vagy repülőgépen, gyermeksebész vagy idegsebész. A sorozat köntörfalazás nélkül enged betekintés ebbe a sokak számára láthatatlan világba, miközben teljes tiszteletben tartja az érintett szakemberek munkáját és személyét.