A Premier League-ben küszködő Everton klubot pénteken megvásárolta az amerikai 777 Partners befektetési alap az előző tulajdonosától, Farhad Moshiritől – írta a Reuters.

Fotó: AFP

A miami székhelyű befektetési alap közleménye szerint a brit-iráni milliárdos Moshirivel megállapodtak, hogy a klubban lévő teljes, 94,1 százalékos részesedését 550 millió fontért vásárolják meg, az üzletet pedig várhatóan év végéig le is zárják.

Nagyszerű lehetőség számunkra, hogy tulajdonosként az Everton család részévé válhatunk, és együtt építhetjük tovább ezt a nagy múltú és büszke klubot

– mondta Josh Wander, a 777 Partners alapítója és ügyvezető partnere. A cég portfóliójában több focicsapat is szerepel, például az olasz Genoa és a belga Standard Liege is, ráadásul az FC Sevillában és az ausztrál Melbourne Victoryban is részesedése van.

Moshiri, aki korábban az Arsenal részvényese volt, először 2016-ban vásárolt 49,9 százalékos részesedést az Evertonban, amelyet 2022 januárjára egy 100 millió fontos tőkeinjekcióval 94,1 százalékra növelt meg.

Az oroszok strómanjától amerikaiakhoz kerülhet Szoboszlaiék városi riválisa Egymás után veszik az amerikaiak az angol Premier League csapatait, ha a 777 Partnersnek is sikerül a kiváló orosz kapcsolatokkal rendelkező brit-iráni üzletembertől, Farhad Moshiritól az Evertont megvásárolnia, már az első osztályú brit focicsapatok fele az egykori gyarmatokról érkező üzletemberek kezébe kerül.

Annak ellenére, hogy Moshiri az érkezése óta közel 750 milliót fektetett be átigazolásokba, hogy megerősítse a csapatot, az elmúlt két szezonban a klub kicsúszott a bajnokság első feléből, mindkétszer csak hajszál híján kerülte el a kiesést az első osztályból, és jelenleg a 18. helyen áll a tabellán, az idei szezonban négy mérkőzés óta győzelem nélkül.

A legfrissebb adatok szerint az Everton az ötödik egymást követő évben volt veszteséges, ezalatt 430 millió font volt az összesített mínusz.

A Premier League szabályai szerint a csapatok három év alatt legfeljebb 105 millió fontnyi veszteséget könyvelhetnek el – a klubot csak az mentette meg, hogy a koronavírus-járvány miatt külön engedmények léptek életbe.

Az Everton ellen ráadásul nemrég vizsgálat is indult, ugyanis állítólag több alkalommal is megszegték a bajnokság pénzügyi szabályait. A klub a jövő hónapban fog vizsgálóbizottság elé állni a feltételezett jogsértések miatt.

A klub számára a vagyonkezelő csatlakozása áldás lehet, főleg a legújabb építési projektjük, a liverpooli Vauxhallban tervezett stadionjuk finanszírozásában, valamint a klub mérlegének a megerősítésében.

A 777-gyel folytatott hosszas megbeszéléseim alapján úgy gondolom, hogy ők a legjobb partnerek arra, hogy nagyszerű klubunkat előre vigyék

– nyilatkozta Moshiri az üzletről.