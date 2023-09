A többnyire felnőtt tartalmak árusítására használt platform, az OnlyFans bevételei a romló gazdasági környezet ellenére sem csökkennek. Leonyid Radvinszkij, az OnlyFans tulajdonosának becsült vagyona 2,1 milliárd dollár (több mint 732 milliárd forint), és 2022-ben több mint 300 millió dollár (több mint 10,4 milliárd forint) osztalékot tett zsebre – derül ki az OnlyFans anyavállalatának, a Fenix Internationalnek a jelentéséből.

Leonyid Radvinszkij, az OnlyFans tulajdonosa.

Fotó: Leonid Radvinsky / Facebook

Radvinszkijről nagyon keveset tudni, interjúkat sem nagyon ad. A nyilvánosságtól való idegenkedése ellenére a LinkedIn-profilján és a személyes oldalán fellelhető néhány információ róla. Az üzleti közösségi oldala szerint kockázati tőkebefektető, filantróp és technológiai vállalkozó, aki különös érdeklődést mutat a feltörekvő közösségi médiaplatformok iránt. Saját weboldalán azt írja, hogy az elmúlt két évtizedet szoftvercégek építésével töltötte.

Állítása szerint rengeteg időt és pénzt áldoz például jótékonysági és technológiai célokra.

Radvinszkij az ukrajnai Odessza kikötővárosban született, és cége kriptovalutában nyújtott adományt Ukrajnának, az adomány reálértéke 2022-ben több mint 1,3 millió dollár (körülbelül 453 millió forint) volt

– írja a CoinDesk. A programozáson és a jótékonykodáson kívül lelkes olvasó, és sakkozni is szeret. Családja gyermekkorában az Egyesült Államokba költözött, és Chicagóban telepedtek le. Most a Floridában él.

Üzleti vállalkozásai

Radvinszkij a Chicagói Northwestern Egyetemen tanult közgazdaságtant, és 2002-ben diplomázott le. Az OnlyFans nem az első, pornóiparhoz kapcsolódó vállalkozása – írja a BBC. Mielőtt az OnlyFans anyavállalatának, a Fenixnek az egyedüli részvényese lett, Cybertania néven alapított egy weboldalajánló vállalkozást. A Forbes szerint a vállalkozás a kilencvenes évek végétől kezdve többek között pornográf tartalmakhoz tartozó jelszavakat kínált a felhasználóknak. Mielőtt beszállt az OnlyFans megvásárlásába, egy sikeres felnőtt webkamerás vállalkozás tulajdonosa is volt.

Milyen cég áll az OnlyFans mögött?

Az OnlyFans anyavállalata, a Fenix még mindig az Egyesült Királyságban van bejegyezve, annak ellenére, hogy Radvinszkij székhelye az Egyesült Államokban van. A cég pénzügyi vezetője, Lee Taylor azonban a Companies House nyilvántartása szerint az Egyesült Királyságban székel.

A nyilvántartások szerint az OnlyFans befektetője és alapítója Guy Stokely 2021 decemberében kilépett a Fenixből, és ugyanebben a hónapban fia, Tim Stokely is lemondott az OnlyFans vezérigazgatói posztjáról.

Radvinszkij tulajdonlása óta új időszámítás kezdődött az OnlyFans történetében. Már nem kizárólag pornográfiával kapcsolatos tartalmak érhetők el az oldalon, és a legtöbb tartalomgyártó olyan tartalmakat készít, amely miatt a munkahelyük elvesztésétől sem kell tartaniuk.

Mennyi pénzt termel az OnlyFans?

A Londonban bejegyzett cég adózás előtti eredménye az előző évi 432 millió dollárról (150 milliárd forint) 525 millió dollárra (183 milliárd forint) nőtt

– derült ki az augusztusi adatokból. Csak az elmúlt évben az OnlyFans tartalomgyártóinak száma 47 százalékkal, 3,2 millió dollárra (11 milliárd forint) ugrott, míg a felhasználók száma 27 százalékkal, közel 239 millió dollárra (83 milliárd forint) nőtt.

A platformot azonban továbbra is élesen bírálják a szabályozó hatóságok és a kormányok. A BBC 2021-ben arról számolt be, hogy az OnlyFans nem tett semmit az ellen, hogy a kiskorú felhasználók olyan explicit tartalmakat adjanak el az oldalon, amelyben maguk is szerepelnek. Az OnlyFans akkor azt állította, hogy az életkor-ellenőrzési rendszerük megfelel a szabályozási követelményeknek.

A sztárok egy része is az OnlyFansre költözött

Több hírességnek is van profilja az előfizetőkre épülő oldalon:

többek között Bella Thorne, Denise Richards, Carmen Electra színésznők és Cardi B amerikai rapper is regisztrált már a többnyire felnőtt tartalmak árusítására használt platformra, és nemrégiben a Maffiózók című sorozat sztárja, Drea de Matteo is beállt a sorba.

Érdekesség, hogy az 52 éves Denis Richards, aki Charlie Sheen felesége volt, a lányát, a 19 éves Sam Sheent követve regisztrált a platformra, hogy intim képeket és videókat osszon meg magáról.

Idén áprilisban az egykori orosz teniszező, Szofia Zsuk is elindította saját OnlyFans-oldalát, a modell havonta 8 dollárt (körülbelül 2800 forint) kér a feliratkozóktól. Zsuk – akit a merészebb fotói miatt többször meg is fenyegettek – krónikus gerincproblémái miatt volt kénytelen visszavonulni fiatalon, azóta modellként és influenszerként tartja fenn magát.