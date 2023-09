A kínai Nio csütörtökön bemutatta az új csúcskategóriás okostelefonját, amelyet az elektromos járműveivel (EV) közös használatra terveztek, és olyan funkciókkal kecsegtet, mint a távirányítás és az automatikus parkolás – írta a Reuters.

A Nio ES6 utcai terepjárója hatalmas népszerűségre tett szert Kínában.

Fotó: AFP

A Nio Phone – az első kínai cég által forgalmazott, kifejezetten autókra szabott okostelefon – bevezetése rávilágít, hogy a világ legnagyobb autópiacán, ahol az elektromos autók már a járműeladások több mint egyharmadát teszik ki, egyre nagyobb a kereslet a kombinált techológiákra.

A felhasználók a telefon segítségével magukhoz irányíthatják, automatikusan leparkolhatják, és slusszkulcsként használva bezárhatják és elindíthatják vele az autójukat.

William Li vezérigazgató szerint a Nio Phone több mint 30 más autóspecifikus funkcióval rendelkezik, és új utat nyitott a csatlakozási technológiák terén. Jelenleg három modell áll rendelkezésre, amelyeket egyelőre csak Kínában árulnak, de szeptember 28-tól már a nemzetközi értékesítés is elindul.

Az okostelefon-projekt a befektetői aggodalmak ellenére – hogy Li a Kínában zajló ádáz árháború közepette növekvő veszteségek mellett túl sok terhet rak a kutatás-fejlesztésre – indult el.

Will Wong, az IFC elemzője szerint azonban az autógyártó elsődleges érdeke az eszköz tervezése során a felhasználói adatok gyűjtése, az autós funkciók pedig csak az eladások erősítése miatt lettek beépítve.

Az okostelefonok jó platformot nyújtanak majd több adat gyűjtésére, ami ebben a technológiai világban kulcsfontosságú, és potenciálisan jobb felhasználói élményhez és az ügyfelek megtartásához vezethetnek. A Nio valószínűleg nem is számít nagyobb eladási bevételekre az eszköznél

– tette hozzá Wong.

A vállalat nem az egyetlen, amely páros technológiákat akar a jövőben piacra dobni: a Geely tulajdonában lévő Meizu márciusban mutatott be olyan telefonokat, amelyek később az autók irányítására is képesek lesznek, míg az okoseszközgyártó Xiaomi is hamarosan elkezdi a saját járműmárkájának a gyártását.

A Nio, amely a 9. helyen áll az elektromos és hibrid autók gyártói között Kínában, megduplázta a saját fejlesztésű technológiákba való befektetéseket az olyan kulcsfontosságú alkatrészek esetében, mint a csipek és az akkumulátorok, ezzel párhuzamosan pedig olyan termékekkel próbálja bővíteni a felhasználói bázisát, mint a saját márkás borok.

Miután az év első felében az eladások visszaestek, a Nio a fellendülés jeleit látta: az augusztusi kiszállítások 81 százalékkal ugrottak meg az előző évhez képest, köszönhetően a megújult ES6 utcai terepjáró népszerűségének.

Az első nyolc hónapban a Nio mintegy 94 350 járművet értékesített, ami 32 százalékos növekedés az egy évvel korábbi időszakhoz képest, meghaladva az elektromos autók eladásának 20 százalékos növekedési ütemét Kínában.