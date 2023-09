A világhírű animációs filmstúdió, a Studio Ghibli a Nippon Television Holdings leányvállalataként folytatja működését, azt remélve a megállapodástól, hogy az biztosítja a stúdió jövőjét. A többek között a Totoro, a Chihiro szellemországban vagy A vándorló palota készítőjében a Nippon TV a szavazati jogok 42 százalékát szerezte meg a cég csütörtöki közleménye szerint. A tévécsatorna megígérte, hogy támogatni fogja a stúdió vezetését, és tiszteletben tartja az autonómiáját, sőt, örökké védelmezni fogja a mesterműveit és a márkáját.

Fotó: Shutterstock

Hajao Mijazaki, a stúdió mögött álló vizionárius rendező és rajzoló már 82 éves, és bár fia, Goro is rendező a stúdiónál, visszautasította, hogy átvegye a vezetését, ezért került az alkotóház a Nippon TV tulajdonába – írja a Bloomberg.

A Ghibli azután lett nemzetközi szinten is sikeres, hogy a Chihiro Szellemországban Oscar-díjat nyert 2003-ban a legjobb animációs film kategóriában.

Mijazaki azóta kultikus alkotóvá vált világszerte. A Nippon TV vetítette először Mijazaki még a Studio Ghibli megalakítása előtt készült alkotását, a Nauszika – A szél harcosait 1985-ben. A csatorna a mitakai Ghibli-múzeum megnyitását is támogatta. A 82 éves alkotónak idén jelent meg talán az utolsó filmje, A fiú és a gém, azonban nem tudni, mikor mutatják be hazánkban. A rendező már tíz éve, A szél támad című művéről is azt mondta, hogy az lesz az utolsó.