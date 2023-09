„Magyarországon akkor érzed magad megbecsülve a munkahelyeden, ha kapsz egy céges autót, lehetőleg minél nagyobbat. Nyugat-Európában és Skandináviában már elindult az a trend, hogy inkább kisebb autót, és mellé e-kerékpárt választanak a munkavállalók. Mi még nem tartunk itt, ehhez változtatni kell a mentalitáson” – mondta a Világgazdaságnak Hényel Ágoston, az elektromos kerékpárok flottakezelésével foglalkozó Hellovelo Zrt. vezérigazgatója. A 2020-ban alakuló cég 2021 közepén kezdte el kiadni a kerékpárokat, ám a koronavírus-járvány szektorra gyakorolt hatásaival meg kellett küzdenie: ebben az időszakban az alkatrészhiány miatt szinte lehetetlen volt nagyobb tételben ugyanolyan típusú eszközöket beszerezni. Az viszont nagyot lendített az üzletágon, hogy 2022. január 1-jétől adómentes juttatásnak számít az e-kerékpár.

Fotó: Hellovelo

Hényel Ágoston leszögezte, nem azoknak kínálják a szolgáltatást, akik naponta 100 kilométert autóznak és két gyermeket visznek-hoznak az óvodába/óvodából, a rövid-középtávú utazásokhoz és az agglomerációban élőknek viszont reális alternatívát teremthetnek.

„Ez nem sporteszköz, hanem közlekedési eszköz” – utalt a vezérigazgató arra, hogy a pedelec kerékpároknál 25 kilométer/óráig rásegít a motor pedálozáskor, azaz kényelmes tekerés mellett is megfelelő sebességgel lehet haladni, a különböző domborzati viszonyok sem jelentenek problémát. Mivel a KRESZ a pedelec kerékpárokat a hagyományos kerékpárokkal egy kategóriába sorolja, nem jogosítványköteles. A kerékpárokat egész évben lehet használni, viszont azt azért a cégnél sem titkolták, hogy nem analóg eszközökről van szó, évente kétszer szükséges a karbantartás, foglalkozni kell a kerékpárokkal, de ezt a Hellovelo az ügyfél telephelyére kiszállva elvégzi a szolgáltatás részeként.

Hényel Ágoston azt is elárulta, az egyik legnagyobb magyar multicéggel pilotprojektben vizsgálták a kerékpáros flottakezelés eredményét:

az 50 felhasználó egy év alatt 42 ezer kilométert tekert, a belső égésű motorokhoz képest 5 tonna káros anyaggal kevesebb került a levegőbe, és 1,7 millió forintnyi üzemanyagszámlát spórolt meg a vállalat (és akkor még volt üzemanyagárstop).

Jobban megéri beruházni az eszközökbe

Kérdésünkre a cégvezető elmondta,

a kerékpárok értéke bruttó 1 és 2,2 millió forint között mozog,

a havidíja pedig felszereltségtől és a szerződés futamidejétől függően 30-60 ezer forint, tehát gazdasági értelemben is versenytársa lehet az autónak, hiszen a töltési költsége elenyésző. Nem csak Budapestben gondolkoznak, ugyanis vidéken a legtöbb helyen nem olyan fejlett a tömegközlekedés, mint a fővárosban, és például egy ipari parkban dolgozó esetében a kerékpár jóval rugalmasabb utazási forma lehet, mint a legjobb esetben is óránként induló busz.

A Hellovelónál nem a külsőségek miatt operálnak a közép- és felsőkategóriás kerékpárokkal, hanem azért, mert asszisztenciát és szervizt biztosítanak, így már középtávon is jobban megéri beruházni az eszközökbe, mint aztán rendszeresen javítani őket az ország bármelyik pontján.

Cégvezető és biztonsági őr is kaphat kerékpárt

Hényel Ágoston szerint fontos lépés volt, hogy sikerült olyan szerződést kötniük a biztosítóval, amelynek értelmében, ha az előírásoknak megfelelően használja és tárolja a kerékpárt a munkavállaló, akkor 0 százalékos önrésszel bír lopáskár esetén, azaz nincs anyagi felelőssége. Felvetésünkre azt válaszolta, hogy kizárólag céges ügyfelekben gondolkoznak, amelyek applikáció segítségével követni tudják a bérelt eszközök által megtett kilométereket, így riportolható a cég üzemanyagköltség-megtakarítása és karbonemisszió-csökkentése, mely az ESG-riport elkészítésénél is segíthet.

Az üzletpolitikát tekintve hozzátette, hogy leggyakrabban kétéves megállapodásokat kötnek: vannak cégek, ahol személyre szóló juttatásként az adott munkavállaló igényeire szabott bicikliket bérelnek, de leggyakrabban közös használatú, ún. pool flottát bérelnek. Akad, ahol sorsolják a kerékpárokat, így cégvezető és biztonsági őr is kaphat belőlük. Egyetlen autós parkolópozíción egyébként akár 20 kerékpár is elférhet egy kétszintes tároló segítségével, így sokkal több munkavállaló juthat helyhez a mélygarázsban. Külföldön az is jellemző, hogy az agglomerációban élők kerékpáros P+R-ben hagyják az eszközöket, vonattal mennek tovább a belvárosba dolgozni, aztán haza, mert az autós P+R-ben sokszor már kora reggel sincs hely. Erre egyébként Magyarországon is akad példa, többek között Kelenföldön.