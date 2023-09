Miként alakult ki az alapító csapat kapcsolati hálója?

Liviu Huluta állt a középpontban, neki volt élő kapcsolata többünkkel. Én akkor még az iStyle-nál feleltem kelet-közép-európai régió B2B- és aftersales-folyamataiért, és épp az Adriára szerettem volna B2B-specifikus eszközbiztosítást bevezetni. A biztosítók nem voltak erre nyitottak – Liviu viszont igen, amiből máris kiderült, hogy hasonló a gondolkodásmódunk.

Abban a régióban gyakorlatilag nem létezett ilyen szolgáltatás, ráadásul én B2B-biztosítást szerettem volna, nem B2C-t, amihez ők magasabb rizikót társítottak, szerintem pedig pont, hogy alacsonyabb.

Egyszerűen nem ajánlottak versenyképes terméket, az én fejemben pedig megfogalmazódott a szervizalapú szolgáltatás. Egyébként is szerettem volna elmozdulni a hardvertől az értéknövelt szolgáltatások felé, de retail-beállítottságú vállalat lévén kicsi volt ennek a támogatottsága. Liviu eközben találkozott Christian Darie-vel, aki a technikai oldalról csinált már startupokat, Andrew Shailer-Smith pedig angol pénzügyes, vele meglett a hiányzó puzzle-darabka. Így állt össze a négy alapítónk.

Kiss Károly szerint a mesterséges intelligencia a szerződéskötésen túl a hibajavításban is segíthet

Fotó: inki.tech/Stiller Ákos

Mekkora váltást jelentett, hogy negyvenes, multikörnyezetből érkezett szakemberek álltak össze startuppá?

Mindannyian régiós menedzseri pozícióban dolgoztunk, felépítettünk és irányítottunk üzletágakat, határokon átnyúló csapatokat. Én még a Westelnél kezdtem a pályafutásomat és a Telekom-időkben is szerettem, hogy nemcsak marketingszöveg, hanem a DNS része volt az ügyfélközpontúság.

Ha odafigyelünk az ügyfélre és azt adjuk neki, amire szüksége van, akkor ő hosszútávon velünk fog maradni, hiszen miért menne máshova? A cégekre ez még inkább igaz.

A készülékek kiválasztásától a beszerzésén át egészen a napi üzemeltetésig mi mindent megoldunk. Teszünk a környezetünkért is, mert ha az eszközök időben és jól vannak menedzselve, az bizony érték. Ha pedig adunk nekik második és harmadik életet, akkor tudjuk csökkenteni a karbonlábnyomot is.

A biztosítós példa után rögtön abba az irányba fordult a történet, hogy saját céget kell csinálni?

Érlelődött még egy-két évig, mert akkoriban még a korábbi feladatainkra koncentráltunk, viszont amikor meghoztuk a döntést, mindannyian belevetettük magunkat. Hónapok alatt megtörténtek az alap technikai fejlesztések, integráltunk különböző rendszereket – ebben a CTO-nk, Christian Darie tudása és hozzáállása volt a kulcs –, majd egyből elkezdtünk szerződéseket kötni. Az elején 30-40 százalékos növekményeket is produkáltunk hónapról hónapra, ez ma 20-25 százalék.

Hogyan alakult az első időszak a tervekhez képest?

Megrajzoltuk a technikai road mapet és a sales forecastot is, első körben nyilván ügyfél- és eszközszámra koncentrálva – mint azóta kiderült, még alacsonyra is lőttünk. A román piacon kezdtünk, ott volt a fókusz, majd 2022 elején indultunk el Magyarországon is, bár még csökkentett üzemmódban. Később összeállt az itteni háttér is, de még komolyabb befektetés nélkül, így alacsony marketingbüdzsével, költséghatékonyan működtünk és növekedtünk, igyekeztünk minél hatékonyabban hirdetni – erősen szelektálva és pontosan targetálva. 2023 elején már a Notebook.hu-val kötöttünk együttműködési szerződést, ennek keretében az eszközei jelentős része rajtunk keresztül is bérelhető. Mára összességében többszázas ügyfél- és bőven ezer feletti eszközszámról beszélhetünk, mely dinamikusan növekszik.

A céges mobilflottát is lehet bérelni vásárlás helyett

Fotó: inki.tech

Mekkora a munkavállalói állomány?

Kicsi, mert négyen vagyunk alapító tagok, ezen kívül csak egy ügyfélkapcsolatokért felelős munkatársunk van, illetve két kollégánk, akik a logisztikában és a háttérmunkában segítenek. Pár hónapja nyitottunk a francia piac felé, így a csapat bővült Robin Solával, aki a Head of Growth. Ez összesen nyolc fő, a napi operációt pedig négyen működtetjük. A legtöbb folyamatunk teljesen automatizált és papírmentes, valamint előrehaladottan használjuk a mesterséges intelligenciát.

Miként?

Például, ha bejön egy érdeklődő, megadja az adószámát és automatikusan lefut a credit score-ja, ami után indulhat a személyi azonosítási folyamat és az elektronikus szerződéskötés. Emberi közreműködés nélkül egy nap alatt le tudunk szerződni és másnap már küldjük a kiválasztott eszközeit a futárral.

A chat-funkciónk mögött is integrált MI van, méghozzá olyan szinten, hogyha valaki csak annyit ír be, hogy „designer vagyok, windowsos gépet szeretnék”, akkor a rendszer végig visz a kérdéseken, és a végén ajánlani fog gépet, sőt, belenéz az adatbázisba, hogy mi a kinézett eszköz státusza.

Ha az ügyfél módosítani szeretne a rendelésein vagy a státuszuk felől érdeklődik, azt is lekezeli. Ha esetleg valamire már nem tud válaszolni, akkor nyit egy ticketet, hogy élő munkatárs fejezze be a folyamatot. A következő lépcső a technical support lesz. A cél, hogy ha van egy ügyfélprobléma, akkor az MI elvezesse őt az elsődleges hibabehatárolásig, például az illesztőprogramok frissítéséig. Ha nem sikerült megoldani a problémát, akkor jöhet a ticket, és kimegy az illetékes gyártó szervizmunkatársa. Annak idején ezekhez hasonló ügyféltámogatásra még több tucat fős call centereket építettem fel – kicsit megváltozott a világ...

Mitől újszerű és/vagy jó a szolgáltatásuk?

A legfontosabb az egyszerűség, rugalmasság és a kiszámíthatóság. Minden cégnél, de különösen a kkv-knál és startupoknál kritikus a cash-flow: eldönthetik, hogy befektetnek 20 ezer eurót eszközvásárlásba vagy kibérlik tőlünk és a tőkét növekedésre fordítják. Másik előny az eszközök karbantartása és biztosítása: minden terhet és kockázatot leveszünk az ügyfelek válláról. A rugalmasság viszont szinte valamennyi ügyféltípusnak fontos, hiszen az eszközöket jelképes lemondási díjért bármikor vissza lehet adni.

Kiss Károly úgy véli, a tőkebefektetés révén már terjeszkedhetnek Európában

Fotó: inki.tech/Stiller Ákos

Mekkora a verseny a szegmensben?

Közép-Kelet Európában mi indítottuk elsőként „device as a service”-szolgáltatást, Nyugat-Európában már akadnak versenytársak, ám nem a mi integráltsági szintünkön. Van igény a szolgáltatásra és növekvő versenyre számítunk. A mi szolgáltatásunkat a teljes körű védelem teszi egyedivé: az eszközök lopás, elvesztés és baleseti meghibásodás esetére is biztosítva vannak, távolról is menedzselhetőek.

Figyelünk az adatbiztonságra – ez ma gyakran fontosabb, mint maga a hardver: ha például valaki a taxiban hagyja a laptopját, amin bizalmas információk vannak, az távolról is azonnal zárolható és akár véglegesen törölhető is.

A sérülésből vagy meghibásodásból eredő javításokat kizárólag gyári alkatrészekkel szerződött, gyártói szervizekben végezzük. Ha pedig vége a bérleti időszaknak, átvizsgáljuk az eszközöket és elvégezzük a szükséges felújítási és javítási munkákat. Ezáltal második életciklust adunk az eszközöknek, hiszen megfelelő karbantartás mellett ezek még sok éven át tökéletesen alkalmasak a munkavégzésre.

Mindezeket értékelte az új befektető?

A befektetés sosem magától jön, keresni kell és kemény munka eredménye. Szeretnénk először európai, majd globális szereplők lenni – ezen alapállásból kezdtünk befektetőkkel tárgyalni. A Helvetia kockázati tőkealapjával jó együttállásunk van, hiszen ők – nagy múltú svájci biztosító lévén – jól értik a szolgáltatásunkat, melynek jelentős eleme az integrált biztosítás. Mostanáig csak Románia és Magyarország volt a két fő csapásvonalunk – a csapat is e két nemzetiségből állt kezdetekben –, de a befektetésnek köszönhetően elindultunk Franciaországban is, és Németország a következő lépcső, amit a többi európai ország követ.