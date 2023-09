Rupert Murdoch médiamágnás átadja a Fox Corporation elnöki és a News Corp ügyvezető elnöki posztját – jelentette be csütörtökön. A 92 éves Murdoch levélben tájékoztatta kollégáit döntéséről, megjegyezve, hogy jó egészségnek örvend. Hivatalosan novemberben veszi át a helyét fia, Lachlan Murdoch.

Fotó: Frederic J. Brown / AFP

Azért írok, hogy tudassam önökkel: úgy döntöttem, hogy a Fox and News elnökének emeritusává váltok

– fogalmazott Murdoch. Hozzátette, hogy egész pályafutása alatt során nap mint nap hírekkel és ötletekkel foglalkoztam, és ez a jövőben sem nem fog változni.

De itt az ideje, hogy más szerepet töltsek be, tudva azt, hogy valóban tehetséges munkatársaim vannak, illetve egy szenvedélyes, elvhű vezetőnk van Lachlan személyében, aki mindkét cég egyedüli elnöke lesz.

– jelentette ki a 92 éves médiamágnás. Murdoch a levelében kijelentette, hogy „a szólásszabadságért és a gondolatszabadságért folytatott harc soha nem volt még hevesebb”, és elmondta, hogy családja továbbra is határozottan elkötelezett ezen értékek mellett. Kritizálta azt az elitet, amely szerinte lenézi az embereket és azt a médiát, amely az igazság keresése helyett inkább narratívák sulykolásában érdekelt. Lachlan Murdoch közleményt adott ki, amelyben gratulált apjának és a hatalmas befolyásos vállalatainál hagyott örökséghez.

Óriási befolyás, még nagyobb botrány

Murdoch médiabirodalmához tartozik a Fox News Channel, amely 1996-ban indult a News Corp irányítása alatt, és gyorsan a 24 órás híradások első számú csatornája lett. A tévé a közelmúltban ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, és folyamatosan uralta versenyét a nézettségben, és a világ egyik legbefolyásosabb hírforrásává vált. Murdoch a 21st Century Fox ügyvezető elnöke volt 2015-től a 21st Century Fox és a The Walt Disney Company 2019 márciusi egyesülésének lezárásáig, illetve a 21st Century Fox vezérigazgatója 1979-től 2015-ig, illetve 1991-től 2015-ig pedig az elnöke is vol.

1954-ben, a 20-as évei közepén Murdoch átvette az irányítást a szülőhazájában, Ausztráliában található News Limited felett, és amelyet korábban apja, Sir Keith Murdoch vezetett. Innentől kezdve a cége ausztrál újságokat kezdett el felvásárolni, majd külföldön terjeszkedett, 1969-ben megszerezte az Egyesült Királyságban a News of the World és a The Sun irányítását, majd több amerikai kiadványt is megszerzett, köztük a New York Postot és a The Village Voice-t.

Több botrány is volt a republikánusokhoz közel álló Fox Newson:

a Me Too is elérte televíziót, elbocsátották Bill O’Reillyt, aki hosszú ideig sikeres műsorvezető volt a csatornánál, de az ellene felhozott szexuális zaklatással kapcsolatos vádak miatt elküldték. Sőt, a Fox News korábbi vezérigazgatóját, Roger Ailest is szexuális zaklatások miatt rúgták ki 2017-ben.

A Világgazdaság is megírta, hogy peren kívüli megállapodással zárult a Fox News és a Dominion választási rendszereket gyártó cég bírósági eljárása. A médiavállalat beleegyezett, hogy a jogi eljárás lezárása fejében 787,5 millió dollárt fizet ki az őt perlő cégnek. A Dominion Voting Systems 1,6 milliárd dollárra perelte rágalmazás miatt a Fox Newst, amiért a 2020-as elnökválasztást követően a médium több műsorában megkérdőjelezték a választás lebonyolításának törvényességét, megemlítve a szavazógépek szerepét is ebben. Korábban Murdoch elismerte, hogy a csatorna egyes kommentátorai is hangoztatták Donald Trump volt amerikai elnök és szövetségesei azon állítását, hogy a Demokrata Párt elcsalta a 2020-as elnökválasztást, amelyből Joe Biden került ki győztesként.