A DIGI szolgáltató több településen is illetve több napon is karbantartások miatt elérhetetlenné teszi internet és kábeltévé szolgáltatásait szeptemberben. Többek között Ceglédet, Hajdúszoboszlót, Siófokot illetve a főváros egyes részeit is érinti majd a kellemetlenség.

Szeptember 5-én kedden éjféltől, hajnali hat óráig TV karbantartási és fejlesztési munkálatok miatt kiesések lesznek tapasztalhatók a kábeltévé szolgáltatásban. Előfordulhat, hogy a beltéri egység vagy aTV készülék újrahangolására lesz szükség a kieséseket követően, mivel nem biztos, hogy az eszközök maguktól lefrissülnek.

A szeptember eleji probléma, Hajdúszoboszló, Nádudvar, Püspökladány, Báránd, Kaba, Cegléd, és Nagykapor településeken fordulhat elő

Szeptember 13-án szerdán, szintén éjféltől hajnali hatig léphet fel kiesés az internet- telefon, és KTV szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezen a napon Siófokon és Siófok-Kitilin maradhatnak szolgáltatás nélkül a lakosok.

Szeptember 27-én szerdán a fővárost is elérik a szolgáltató kiesései a karbantartási munkálatok miatt. Ezen a napon Budapest IX. kerületében a kábeltévé, az internet és a telefon szolgáltatásokban is tapasztalható lesz kiesés éjfél és hajnali hat óra között.