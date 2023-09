A múlt héten bemutatott iPhone 15 legdrágább változata számos értékelés, teszt és közösségi médiás poszt szerint hajlamos annyira túlmelegedni bizonyos helyzetekben, hogy azt még megfogni sem könnyű.

A főként töltés és energiazabáló alkalmazások használata közben jelentkező problémát az Apple szoftverfrissítéssel kezelheti, ám kérdés, hogy ez milyen hatással lesz a készülékek teljesítményére.

Ráadásul az Apple pont a prémium modelljeitől várja a növekedés visszatérését, miközben világszerte hanyatlik a kereslet az okostelefonok iránt.

Fotó: Stanislav Kogiku / picturedesk.com

Az X-en és a Redditen több felhasználó arra panaszkodott, hogy a telefon annyira felforrósodik, hogy még kézben tartani is nehéz, míg a The Wall Street Journal tesztje szerint a telefon töltése közben 41 Celsius-fokig melegedett fel, míg játék közben a 44 fokot is elérte a készülék hőmérséklete. Hasonló problémák a korábbi, iPhone Pro Max 14 esetében is előfordultak, igaz, a mindennapos tipikus használat közben ezek a gondok nem jelentkeztek.

A TF International Securities elemzője, az Apple-re fókuszáló Ming-Chi Kuo szerint a probléma hátterében az iPhone 15 Pro könnyűségre fókuszáló dizájnja és a csak a Pro modellek esetében használt titániumkeret állhat. Az elemző szerint a titánium ugyanis rossz hővezető.