Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója bemutatta a vállalat legújabb mesterséges intelligenciára (MI) épülő termékeit, köztük képalkotó robotokat, kérdésekre válaszoló okosszemüvegeket és a virtuális valóságot megjelenítő headsetjét – írta a Reuters.

Idén sem ért véget nagy meglepetések nélkül a Meta Connect konferencia. A közösségi médiaóriás idei legnagyobb eseményén Mark Zuckerberg is megjelent, hogy bemutassa a Meta legújabb, hamarosan megjelenő termékeit.

A rendezvénynek két régi-új eszköz volt a középpontjában: a Meta és a Ray Ban közös fejlesztésű okosszemüvege, valamint a cég új generációs VR-headsetje, a Quest 3.

Zuckerberg úgy jellemezte a termékeket, mint amelyek egyesítik a virtuális és a valós világot, és kiemelte, hogy ebben a mesterséges intelligencia központi szerepet fog kapni.

A vállalat új okosszemüvege, amely október közepétől lesz elérhető, képeket és videókat tud készíteni arról, amit a felhasználó éppen lát, és amelyeket a Facebook- vagy az Instagram-platformjain közvetíthetne élőben. Az eszközbe emellett a Meta MI-asszisztense is be lesz építve, amely képes lesz szöveget írni és fordítani, felismerni a viselője által látott helyeket és tárgyakat, valamint élethű képeket is tudna generálni.

A vállalat a Meta MI-t a korábban megjelent Llama 2 nagy nyelvi modelljére építette, amelyet még júliusban tettek elérhetővé a nagyvállalatok számára. A chatbot a Microsoft Bing keresőmotorján keresztül valós idejű információkhoz is hozzáférne, ezzel válaszolva a felhasználók kérdéseire.

Szintén októberben jelenik meg a Meta Quest 3, a cég legújabb generációs VR-szemüvege, amely egy beépített MI-fejlesztői platformmal indulna el. A headset ár-érték arányát a vezérigazgató a legjobbnak nevezte a piacon, utalva a rivális Apple hamarosan megjelenő, drágább eszközére.

Néha olyasmit adunk ki, amit még soha nem láttunk. Máskor viszont az újítás annyit is jelent, hogy egy már meglévő, de szuperdrága terméket mindenki számára elérhetővé teszünk

– mondta Zuckerberg a rendezvényen. A Quest 3 mintegy 500 dollárba kerülne, várhatóan az Apple Vision Pro VR-szemüvegével, amelyre egy 3500 dolláros árcédulát akasztottak.

A most bemutatott termékek is tükrözik, hogy a befektetők egyre nagyobb hangsúlyt fektetnének a mesterséges intelligenciára Zuckerberg korábbi kedvence, a virtuális valóság helyett. Az esemény tétje nagy volt: a részvényesek tavaly szinte fellázadtak a vezetés ellen, mivel szerintük túl sok pénzt költöttek a metaverzumra, valamint az ahhoz szükséges hardverre.

Zuckerberg költségcsökkentés címén több tízezer alkalmazottat bocsátott el, és most igyekszik hibrid termékeket létrehozni, amelyekkel a befektetők is meg lesznek elégedve. Eközben viszont a virtuális valóságon is tovább dolgozik, amelyre a vállalat 2021 óta több mint 40 milliárd dollárt költött el.