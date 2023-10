A Google tisztességtelen taktikával tartotta vissza a Microsoft keresőjének, a Bingnek a térnyerését – mondta a Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella hétfőn, a Google elleni versenyjogi eljárás tanújaként.

Nadella vallomása az amerikai igazságügyi minisztérium álláspontját támasztotta alá, mely szerint

a Google keresőpiaci dominanciájának alapját az Apple-lel és más telefongyártókkal kötött megállapodásai betonozták be.

Fotó: Shutterstock

Mivel szinte az összes telefonon a Google keresője az alapértelmezett, másoknak szinte esélye sincs részesedést szerezni a piacból. Ezzel a Google versenytársai olyan ördögi körbe kerülnek, melyből nem tudnak kitörni, hiszen a Google 90 százalék körüli részesedése folyamatos fejlődésre ad lehetőséget, ami még tovább erősíti a cég monopóliumát. Nadella szerint a feltételezés, hogy az online keresés területén van választás hamis – olvasható a The Wall Street Journal beszámolójában.

A trösztellenes eljárás harmadik hetében tanúskodó Microsoft-vezér nagyjából egy óráig az igazságügyminisztérium ügyvédjének a kérdéseire válaszolt Amit Mehta kerületi bíró előtt. Mehtát sok kritika érte a tárgyalás korábbi szakaszában, amikor engedélyezte, hogy az Apple vezetői zárt kapuk mögött tegyenek vallomást. Ezek a kritikák hatásosak lehettek, hiszen a Microsoft-vezér vallomása már szinte teljes egészében nyilvános volt.

A vallomás során felmerült a mesterséges intelligencia (MI) kérdése is, mint a Google monopóliumának megtörésére alkalmas eszköz, azonban

Nadella szerint a kockázati tőkések távol tartják magukat a kereséstől és az MI előtt is vannak korlátok. A Google disztribúciós előnyét ugyanis nem töri meg.

Mondta mindezt annak ellenére, hogy korábban maga is abbéli reményének adott hangot, hogy az MI-vel felvértezett Bing megtörheti a Google fölényét. Februárban az MI-vel felvértezett Bing kapcsán pedig az online keresés új napjáról beszélt. Azonban most a vallomásában elismerte, hogy talán túlságosan is lelkes volt. A Microsoft – mely a sors iróniájaként az utolsó nagy trösztellenes eljárás főszereplője volt még a '90-es években csak a másik oldalon – dollármilliárdokat fektetett be a ChatGPT mögött álló OpenAI-ba.

Azonban a Microsoft hiába használta az MI-t a Bing javítására, annak piaci részesedése alig mozdult.