Az X Social Media szerint a Twitter 2023. júliusi átnevezésekor Elon Musk cégének tisztában kellett lennie a létezésükkel és a védjegyük használatával, mégis úgy döntöttek, hogy ők is az X betűt fogják használni. Érdemes megjegyezni, hogy Elon Musk másik, már korábban létrehozott nagy vállalata, a SpaceX is megkülönbözető jelként használja az X betűt, és eddig nem kellett szembenéznie egy jogsértésre irányuló váddal sem. Valamint a Twitter átnevezési kérelmét Muskék már márciusban kérvényezték, és meg is kapták az engedélyt.