Egy magyar cég találmányában reménykedik a világ: odavág a terjedő fertőzéseknek

Magyar találmány vethet véget világszerte a kórházi fertőzéseknek – erről a Resysten számolt be közleményben. A Resysten Hungary Kft. egy magyar biotechnológiai cég, tízéves múltra tekint vissza. Családi vállalkozásból indult, mára a világ számos országában jelen lévő globális társaság.

Egy magyar cég találmánya áttörést hozhat a fertőzések terjedésében. Fotó: Zantleitner Ingrid / Komárom-Esztergom Megyei 24 Óra

Arról számoltak be, hogy az általuk fejlesztett, egyébként Magyarországon gyártott úgynevezett tartós higiéniai bevonat egy éven át távol tartja a kórokozókat a gyakran és sokak által érintett felületektől.

Mit kell tudni a magyar cég találmányáról, amellyel megelőzhető a fertőzések terjedése?

Ez a bevonat láthatatlan, színtelen, szagtalan. A fotooxidáció tulajdonságait használva semlegesíti a káros anyagokat, ami azt jelenti, hogy a becsapódó fotonok energiáját használja arra, hogy megvédje a vírusoktól, baktériumoktól és egyéb kórokozóktól a felületeket. Ezzel az eljárással bármilyen felületen akár 99 százalékkal kevesebb lehet a megtelepedett baktériumok, mikrobák száma. A védőbevonat hatékonyan támogatja a takarítási, fertőtlenítési protokollokat, és hozzájárul a vállalatok, intézmények fenntarthatóbb működtetéséhez.

Miért fontos a magyar fejlesztésű bevonat?

Mindez azért jelenthet áttörést, mert

a kórházi fertőzések növekedése világszerte az egészségügy egyik legnagyobb kihívása.

Az egészségügyi intézményekben a napi többszöri fertőtlenítő takarítás sem tudja hatékonyan felvenni a versenyt a fertőzésekkel szemben. Folyamatosan kerülhet be kórokozó a közösségi terekbe és a betegszobákba is. A hagyományos fertőtlenítési eljárások a kezelés után nagy hatékonyságot mutatnak, de ez a hatásuk hamar el is illan. Így a felületek védtelenné válnak, vagyis képesek lesznek a fertőzések továbbadására.

A Resysten bevonatrendszerének éppen azaz előnye, hogy molekuláris szinten épül be a felületbe, és hagyományos takarítási eljárással (például vegyszeres törléssel) nem lehet eltávolítani, így folyamatosan képes kifejteni a hatását.

Hol lehet alkalmazni a fertőzések ellen az új magyar bevonatot?

Ez nem csak a cég állítása, hiszen az innováció hatékonyságát több magyar kórház is már visszaigazolta. Ezek az intézmények használták a Resysten felületkezelő eljárását, a környezetbakterológiai mintavételezések pedig kevesebb számú kórokozót mutattak ki. Az eljárás számos európai kórházban és szociális intézményben is sikert hozott, például

Csehországban, a Prágai Katonai Kórházban a vizsgált felületeken 92,7 százalékkal csökkentek a szennyeződések,

az NHS (National Health Service), az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat egyik intézménycsoportjában a kórokozók 93 százalékos csökkenését mutatták ki.

A felhasználási terület ráadásul kifejezetten széles: a tömegközlekedésben, bevásárlóközpontokban, sportlétesítményekben, gyártócsarnokokban, közösségi helyiségben szintén felületkezeltek már a magyar cég speciális higiénés védőbevonatával.