Élményparkok Netflix módra, új beruházásba kezd a vezető streamingvállalat

A Netflix olyan szolgáltatóhelyek megnyitását tervezi, ahol a rajongók elmerülhetnek kedvenc tévéműsoraik világában, filmekhez és sorozatokhoz kapcsolódó hivatalos termékeket vásárolhatnak, tematikus ételeket fogyaszthatnak, és a jelenlegi tervek szerint még egy Nyerd meg az életed (Squid Game) akadálypályát is kipróbálhatnak.

Fotó: Shutterstock

A Bloomberg beszámolója szerint az első ilyen helynek Netflix Ház (Netflix House) lesz a neve, ahol a kiskereskedelmi termékek fognak keveredni az étkezéssel és az élő élményekkel – helyezte kilátásba Josh Simon, a vállalat fogyasztói termékekért felelős alelnöke. A ház várhatóan 2025-ben nyit meg.

A Netflix néhány éve kísérletezik az „ideiglenes rajongói élményekkel”, eddig ezekből negyvenet mutatott be a világ húsz városában. Ezek közé tartozik a The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience, a több várost bejárt, a dráma által ihletett italok és táncok éjszakája, valamint egy ideiglenes Netflix-bolt a Los Angeles-i Grove bevásárlóközpontban.

A Netflix Ház lesz a cég első állandó helyszíne, amely a programjainak marketingjébe és a rajongói közösségek kialakításába irányuló növekvő befektetésének jele.

A nagy médiacégek (mint például a Disney) már évtizedek óta használják a vidámparki túrákat, jelmezekkel és játékokkal kiegészítve karaktereik népszerűsítésére. Ez az üzletág újdonság a Netflix számára, és talán válasz lehet azoknak a stúdióknak, amelyek sokat kritizálták a cég sovány marketingtevékenységét.

A vállalat menedzsmentje szerint a Netflix Ház elsősorban a címeik népszerűsítését szolgálja, egyelőre nem számítanak jelentős bevételre.

Láttuk, hogy a rajongók mennyire szeretnek elmerülni filmjeink és tévéműsoraink világában, és sokat gondolkoztunk azon, hogyan tudnánk ezt a következő szintre emelni

– mondta Josh Simon alelnök.

Új stratégiába kezd a Netflix: fontos szerepet kaphatnak a kis animációs stúdiók Nemcsak az előfizetési rendszerben, a belső felépítésben is változások várhatók a Netflixnél. Az átalakulás elsősorban az animációs részleget fogja érinteni.

A Netflix Ház folyamatosan változtatni fogja a tematikáját, beleértve a show-t és az éttermi kínálatot. Simon ennél több információt egyelőre nem árult el, mivel még nem találtak végleges helyszínt a Netflix Háznak. Mivel a legtöbb ideiglenes élmény is főleg olyan nagyvárosokban volt elérhető, mint New York, Tokió és Mexikóváros, arra lehet számítani, hogy a Netflix Ház is egy hasonló forgalmú helyen fog megnyílni.