Lenyomta a Netflixet a ChatGPT

A ChatGPT már tesztfázisa óta elképesztő gyorsasággal hódítja meg az internetet, a 2023-ban kapott frissítései pedig folyamatosan pontosabbá és „értelmesebbé” tették az OpenAI chatbotját. Nemrég a hollywoodi forgatókönyvírók is beleegyeztek, hogy egyes stúdiók a mesterséges intelligencia segítségét kérjék az írói munkában, a terjeszkedés pedig nem úgy tűnik, hogy mostanában véget érne.

Fotó: Shutterstock

Nem meglepő, hogy a legnagyobb webforgalmat az olyan az internetes keresőmotorok generálják, mint a Google, utánuk pedig a social media oldalak következnek. 2020 óta megnövekedett a streaming szolgáltatások és a webshopok forgalma is, most viszont az OpenAI chatbotja úgy tűnik, hogy utolérte a legkeresettebb oldalakat.

A Finbold felmérése szerint a ChatGPT oldala, a Chat.openai.com bekerült tíz legkeresetteb weblapok közé, ezzel maga mögé utasítva a Netflixet.

A felmérés a 2023. júliusától augusztusáig tartó hónapot vizsgálta: a tizedik helyen a Netflix állt 1,49 milliárd megtekintéssel, utána pedig kilencedik helyen a ChatGPT foglalt helyet 1,51 milliárd nagyságú látogatottsággal.

A lista dobogós helyén a Facebook, a YouTube és a Google állnak, utóbbi kiugró 85,41 milliárdos webforgalommal. Természetesen nem valószínű, hogy az OpenAI chatbotja megközelítheti ezt a számot, de a növekedés tempóját tekintve nemsokára még feljebb küzdheti magát. A terjeszkedést az is segíti, hogy nemrég a Microsoft is betársult a ChatGPT fejlesztésébe, bővítésébe, amely így további anyagi és szakmai támogatást az OpenAI eddigi csapatának.

A chatbotok versenye jelenleg is zajlik, legutóbb az Amazon 4 milliárd dollárt fektetett be a feltörekvő Anthropic startupba, valamint a Google is nemsokára saját fejlesztésű chatbotot fog integrálni a termékeibe.