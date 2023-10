Idén első alkalommal rendezi meg az Univer Product Zrt. Kecskemét-Hetényegyházán az Erős Pista Fesztet: a szervezők arra számítanak, hogy a rendezvény több ezer látogatót vonz majd – hangzott el a fesztivál indulása kapcsán tartott pénteki sajtótájékoztatón.

Szőke Gábor Miklós, Szemereyné Pataki Klaudia, és Molitorisz Károly Az Erő Esszenciája névre keresztelt szobor előtt

A pénteken és szombaton tartó fesztivál hangsúlyos eleme és látványossága, hogy a nagyközönség is beléphet a cég idén júniusban átadott, az élelmiszeripar abszolút csúcstechnológiáját felsorakoztató új üzemébe. A látogatók testközelből is megismerhetik az Univer gyártási folyamatait s egyben azt is, hogyan készülnek a cég hungarikumai, az Erős Pista és a Piros Arany.

Nem titkolt szándékunk, hogy hosszú távon egy igazi, régiókon átnyúló élményprogramot hozzunk létre. Ennek értelmében a vállalat egyértelmű szándéka, hogy az Erős Pista Feszt idővel olyan új turisztikai attrakcióvá váljon, amely Kecskeméten és a város szűkebb környezetén túl, az ország más részeiben élők számára is okot ad a felkerekedésre, és utazási célponttá válik

– hangsúlyozta Molitorisz Károly, az Univer Product Zrt. vezérigazgatója.

Erős Pista, az Erő Esszenciája és a közösségépítés

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere – egyben a fesztivál fővédnöke – arról beszélt, hogy a mai világban még hangsúlyosabb szerepet kapnak a valós emberi értékek. Az utóbbiak között is kiemelkedő a közösség, legyen az család, városrész vagy akár egy egész város, nemzet.

Büszkeséggel tölt el, hogy a kecskemétiek lelkes közösségépítők, és büszke vagyok arra is, hogy az Univer valódi kecskeméti cégként nem csak támogatója, de immár aktív szervezője is e szellemiség fennmaradásának

– hangsúlyozta a polgármester. Az idei Erős Pista Feszt díszvendége Szőke Gábor Miklós, aki a cég kecskemét-hetényegyházi üzemének kertjében álló Az Erő Esszenciája szobor alkotója.