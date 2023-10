Amikor még Magyarországon egyetlen „vásárolj most, fizess később” (BNPL) szolgáltató sem volt jelen, a Klarna a legtöbbre értékelt európai startupként már akkor is bekerült a hazai hírekbe is. Sebastian Siemiatkowski, a cég vezérigazgatója az október 17-i magyarországi indulás előtt fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Klarna sokkal több mint a BNPL. Mint fogalmazott,

a Klarna egy mesterséges intelligencia vezérelte fizetési hálózat és bevásárlási asszisztens,

amely világszerte szolgáltatások sorát kínálja ügyfeleinek, köztük a kamatmentes Fizetés 3 részletben szolgáltatást és előfizetési szolgáltatásokat, folyó- és megtakarítási számlákat.

A magyarországi indulás alig pár hónappal követi a cég romániai piacra való, júniusi belépését, de régiónkban jelen vannak Csehországban és több mint két éve már Lengyelországban is, illetve további terjeszkedésre is készülnek a térségben.

A cég számára Magyarország a 24. piac, ahol megjelenik, és világszerte már 150 ezer felhasználót gyűjtött össze, miközben 500 ezer kiskereskedelmi partnerrel is rendelkezik. A magyar piacra lépéskor elérhető márkák az Orsay, a Footshop, a Zoot és a Puma.

Bár a cég elsőként a BNPL-ről lett ismert, de mára már a segítségével lebonyolított tranzakciók harmada a Pay Now azonnali fizetési szolgáltatás. Magyarországon ez a Fizetés 3 részletben szolgáltatással indul, ahol a vásárlásokat lehet három részletre bontani, kamatmentesen.

Mindezzel kapcsolatban Siemiatkowski elmondta, hogy a hazánkat jellemző magas kamatszint nem jár jelentős hatással a Klarna termékeire, ugyanis míg más fogyasztói hitelek és a hitelkártyák esetében a felvett hitelösszegek magasak és hosszabb távra vonatkoznak, így a kamatszint emelkedését a bankok veszteségként kénytelenek elkönyvelni, ha nem tudják áthárítani fogyasztóikra, addig

a kamatszint változása nem jár jelentős hatással a Klarnára.

A finanszírozást az is segíti, hogy a Klarna banki státuszának köszönhetően akár betéteket is gyűjthet, szemben más BNPL szolgáltatókkal, ami növeli a finanszírozás stabilitását is, miközben a nem teljesítő hitelek aránya rendkívül alacsony, miután azok az idei első fél évben éves szinten 41 százalékot csökkentek, így mindössze 0,39 százalékot tettek ki, ami 30-40 százalékkal alacsonyabb a hitelkártyák esetében megszokottnál.

A cég bevételeinek túlnyomó többsége a kereskedőktől érkező alacsony, kártyaszolgáltatókhoz hasonló díjakból érkezik. Siemiatkowski szerint a vállalkozás ráadásul a kereskedők számára kedvezőbb megoldást kínál a hitelkártyáknál, ezzel növeli a lojalitást, és szeretnék a partnerek külföldi terjeszkedését is támogatni. A késedelmi díjak mennyiségére belső küszöböt vezettek be, a mértéke például Svédországban 100 millió dollárral csökkent 2021-ben. A tőzsdére lépési tervek nem szűntek meg, ám egyelőre az főként a piaci viszonyoktól függ, mivel a Klarna az ezzel kapcsolatos elvárásoknak már most is megfelel.