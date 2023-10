Saját csipet fejleszt az OpenAI

A ChatGPT mögött álló OpenAI felmérte a saját fejlesztésű csipek gyártásának lehetőségét, sőt ennek érdekében még egy meg nem nevezett felvásárlási célpontot is megvizsgált. A cég terveit ismerő források szerint döntés még nem született, bár a mesterséges intelligenciához (MI) használható drága csipek hiánya miatt már tavaly elkezdte vizsgálni lehetőségeit Sam Altman cége.

Ezek között a saját csip kifejlesztése mellett felmerült a szorosabb együttműködés az MI-csipek terén piacvezető Nvidiával és az is, hogy az Nvidián kívül mástól is szerezzenek be csipeket. Ez nem tűnik egyszerű feladatnak, hiszen az Nvidia mintegy 80 százalékos piaci részesedést vívott ki magának.

Fotó: Shutterstock

Mindenesetre az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman fő prioritássá tette további csipek beszerzését, és nyilvánosan is panaszkodott ezen eszközök hiányára. A megfelelő csipek hiánya két másik kihívással együtt jelentik az OpenAI fő gondjait, ezek a szoftver futtatásához szükségek processzorok hiánya és azok működtetésének túlzott költségei – írja a Reuters.

Az OpenAI 2020 óta a Microsoft szuperszámítógépét használja generatív MI-technológiájának fejlesztésére, és a Windows mögött álló cég a vállalkozás legfőbb támogatója is. A Microsoft által összerakott szuperszámítógép 10 ezer Nvidia GPU-t használ.

Ennek azonban komoly költségvonzata van:

a ChatGPT nagyjából 4 cent költség mellett alkot meg egy választ

a Bernstein elemzője, Stacy Rasgon szerint. Ha a ChatGPT fogalma csupán a tizedét elérné a Google-kereséseknek, az kezdetben 48,1 milliárd dollárnyi GPU-t igényelne, és további évi 16 milliárd dollárt ahhoz, hogy működőképes maradjon.

A saját MI-csip fejlesztése nemcsak az OpenAI-nél merült fel, több nagy tech cég is dolgozik ezen, köztük a Google anyacége, az Alphabet vagy épp az Amazon. Azonban a beruházás több száz millió dollárba kerülhet, évekig tarthat, és a siker korántsem garantált. A fejlesztéseket azonban felvásárlásokkal is fel lehet gyorsítani, ahogy az Amazon törekvéseit is segítette, amikor az online bolt megvette 2015-ben az Annapurna Labs nevű céget.

Az OpenAI terveinek komolyságát jelzi, hogy egy lehetséges felvásárlási célpontot már meg is vizsgáltak, ám azt egyelőre nem tudni, hogy melyik vállalatról van szó. A saját csip kifejlesztéséig pedig az OpenAI továbbra is az Nvidia vagy az AMD csipjeire van utalva.

A Meta már évek óta dolgozik saját megoldásán, ám eddig nem járt sikerrel, míg a Microsoft saját fejlesztését pont az OpenAI teszteli. A Microsoft fejlesztése arra is utalhat, hogy lazulhat az együttműködés a két cég között. A számos próbálkozó és a fejlesztésekre költött pénzek mindenesetre veszélybe sodorhatják az Nvidia által kivívott domináns pozíciót a területen.