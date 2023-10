Az Ukrajnában ragadt repülőgépek sértetlenül, ép állapotban vannak jelenleg is – ezt a Wizz Air közölte a Világgazdasággal.

Megszólalt a Wizz Air az Ukrajnában rekedt repülőgépeiről: téves információ, hogy elvesztette utasszállítóit (Fotó: Shutterstock)

Lapunk még a hét elején számolt be arról az interjúról, amelyet a légitársaság vezérigazgatója a Corriere internetes kiadásának adott. Ebben Váradi Józsefet kérdezték az orosz-ukrán háború kitörése miatt mintegy másfél éve ukrán területén veszteglő, összesen négy repülőgépük helyzetéről is. A cégvezetőt eredetileg úgy idézte az olasz lap, hogy egyet, amelyik Lvivben volt, sikerült kimenteni, azonban a másik háromból kettő "örökre elveszett", ezeknek csak a hajtőműveit tudták Lengyelországba szállítani. A negyedik gép jó állapotban van, de egyelőre még nem tudják biztonságosan kijuttatni az országból.

A Világgazdaság ennek megfelelően szemlézte a cikket, csakhogy a Corriere utóbb módosította az ominózus részt és jelenleg már máshogyan szerepel Váradi József kérdésre adott válasza. Most ugyanis az olvasható, hogy a lvivi repülőgépet sikerült megmenteni, másik kettőnek a hajtóműveit átvitték Lengyelországba, a negyedik gép pedig jó állapotban van, de még nem tudják biztonságosan kimenekíteni.

Tehát azt a megjegyzést, hogy két gép "örökre elveszett" volna, az olasz újság már nem szerepelteti. Ennek okát nem tünteti fel, ugyanakkor a Wizz Air a Világgazdaságnak egyértelmű tájékoztatást adott. Azt írták, hogy

téves információ, hogy a Wizz Air elvesztette utasszállítóit,

hiszen azok sértetlenül, ép állapotban vannak jelenleg is. Azt már megerősítették, hogy a Wizz Air Ukrajnában ragadt négy Airbus A320-as utasszállítója közül a Lvivben tartózkodót sikerült kimentenie. Sőt, ezt egy teljeskörű átvizsgálást követően a légitársaság újra üzemelteti. Az is kiderült, hogy a három Kijevben lévő gép közül kettőről nem csak, hogy sikerült kimenteni a hajtóműveket, de ezeket a légitársaság üzemelő gépekre fel is szerelte. Végezetül a légitársaság azt is leszögezte lapunknak, hogy a három, még ukrán területen állomásozó repülőgépét kész újra üzembe állítani, amint lesz erre lehetőség.