Még tőzsdén sincs és még a leendő vegyesvállalati partnereit sem nevezte meg teljes körűen, máris 35 milliárd dollárra értékelik a Huawei Intelligent Automotive Solution (IAS) nevű üzletágát, amely a kínai technológiai óriásvállalat következő profitcentrumává válhat.

A Huaweinek a Seres Grouppal közösen fejlesztett Aito M7-esét viszik, mint a cukrot Kínában.

Fotó: AFP

Mint azt megírtuk, a Huawei vasárnap vegyesvállalat alapításáról írt alá szándéknyilatkozatot a Chongqing Changan Automobile-lal, amely amúgy is a partnere, vele közösen fejlesztették ki a Changan Avatr 11-es elektromos városi terepjáróját (SUV) és Avatr 12-es szedánját, melyekben már az IAS-től származó intelligens agy kezeli a rendszert és ügyel annak megbízható működésére.

A Huawei ragaszkodik az irányításhoz

A korábbi hírek arról szóltak, hogy a Changan 40 százalékot szerezhet az új vállalatban, amelybe a Huawei beviszi az intelligens autóipari rendszerek és alkatrészek kutatás-fejlesztését, gyártását, értékesítését és szervizelését, s a többségi tulajdonrész is nála marad.

Az újabb információk szerint a Huawei megelégszik 40-50 százalékos tulajdonrésszel is azzal a kikötéssel, hogy az irányítási jogok nála maradnak. Így viszont több autóipari vállalat is betársulhat, s érdeklődőkből nincs is hiány. A stratégiai cél egyértelműen az, hogy a bármilyen néven megalakuló új vállalat az elektromos átállás korszakában

legalább olyan meghatározó szerepet töltsön be, mint a magyarországi gyárakkal is rendelkező német Robert Bosch.

Ismerve a kínaiak eltökéltségét és dinamizmusát, a küldetés nem kivitelezhetetlen. A jelen értékelés szerint az új vállalatban a Changan részesedése 14 milliárd dollárt érhet, de hogy ennek fejében az autógyártó mennyi pénzt és mennyi eszközt tesz be a közösbe, arról nincsenek megbízható információk.

Állami hátterű autógyártók is érdeklődnek

A Changannak 35 százalék jutna, míg anyavállalata az állami hátterű China South Industries Group öt százalékot szeretne kihasítani magának a Reuters forrásai szerint. Ugyancsak öt százalékra nyújtott be igényt az idén alapításának 70. születésnapját ünneplő FAW (First Automobile Works), amelynek a General Motorsszal, a Volkswagennel és a Toyotával, azaz a világ három legnagyobb autógyártójával egyaránt van Kínában működő közös vállalata.

A Huawei az okostelefon-gyártásban elért sikereit az autóiparban is meg szeretné ismételni.

Fotó: AFP

Szintúgy 5 százalékos tulajdonrészre aspirál az 54 éves múltra visszatekintő, vuhani székhelyű Dongfeng Motor Group, amely a Peugeot-Citroen, a Nissan és a Honda partnere Kínában. Azaz a dél-koreaiakat és a Fordot leszámítva

a komplett globális járműipar benne lesz valamilyen szinten a Huawei-technológiáit fejlesztő, gyártó és hasznosító együttműködésben.

Meg a kínai állam is, hiszen szegről-végről valamennyi résztvevő kötődik hozzá tulajdonosi ágon. Leszámítva a Huaweit, amely 1987-es létrejötte óta az alapító Ren Zsengfej és a cég közel százezer alkalmazottjának tulajdonában van.

Partner kell a fejlesztések finanszírozásához

Más kérdés, hogy a Huawei ellen bő három éve meghirdetett amerikai gazdasági-kereskedelmi szankciók arra alapoznak, hogy a Huawei szorosan be van ágyazva a kínai állami érdekszférába, és úgy táncol, ahogy Peking fütyül. Továbbá kémkedésre használja világszínvonalú 5G-s mobiltechnológiáját, aminek igazolására azonban máig nem tették le az asztalra meggyőző bizonyítékokat.

Szakértők szerint a Huaweinek azért vált időszerűvé az autós üzletág kiszervezése és külső partnerekkel való megerősítése, mert a fejlesztések már olyan költségigényesek, hogy azt önerőből már nem tudja (vagy nem akarja) finanszírozni.

Tőzsdei ambíciókat is dédelgetnek

A Huawei 2022-es éves jelentéséből az derül ki, hogy az IAS üzletágra annak megalakulása óta 3 milliárd dollárt költött, miközben a fejlesztőgárdát és a gyártáshoz szükséges csapatot hétezer fősre bővítette. A fejlesztés viszont rendkívül tőkeigényes, ez a magyarázata annak, hogy az IAS a Huawei hat üzletága közül egyedül veszteséges.

A Huawei hat üzletágából jelenleg egyedül az autóipari nem hoz hasznot.

Fotó: Shutterstock

Az IAS bevétele az idei első félévben szerény egymilliárd jüan, azaz 48 milliárd forint volt, szemben a szórakoztatóelektronikától az okostelefonokon át a hálózati eszközök gyártásáig terjedő többi szegmens által megtermelt 310,9 milliárd jüannal.

Most azonban beérhet a munka gyümölcse, a Huawei egyre több autógyártóval fejleszt közösen modelleket, így a már említett Changanon kívül a Seres Group, a Chery, a Jianghuai Automobile is a megrendelői közé tartozik.

S mivel az új cég új, dinamikus vezetőt kíván, az IAS éléről távozik Richard Yu, bár ehhez a lépéshez nyilvános kommentárt nem fűzött a Huawei. Azt viszont célként tűzték ki (határidő megnevezése nélkül), hogy az új kínai autóipari szupervállalat részvényeit tőzsdére vigyék. Ehhez a legvalószínűbb helyszínt Hongkong kínálja.

