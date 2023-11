Megint árat csökkent a Lidl – jelentette be a Magyarországon piacvezető kiskereskedelmi lánc. Ezúttal a húskészítmények lesznek jóval olcsóbbak.

A Lidl folytatja: megint azonnali árcsökkentést jelentett be (Fotó: Kallus György / Világgazdaság)

A Lidl Magyarország újabb árcsökkentése már holnaptól, tehát szombattól hatályba lép. Így egyebek mellett a magyar vásárlók kedvencei, mint

a párizsi,

a sonka,

a téliszalámi,

a lecsókolbász

vagy a tepertő is olcsóbb lesz.

Az árcsökkentés mértéke ráadásul jelentős, hiszen az érintett termékekhez a vásárlók jelentősen, akár 20 százalékkal kedvezőbb áron juthatnak hozzá.

Hogyan csökkenti az árait a Lidl?

A diszkontlánc emlékeztetett rá, hogy január eleje óta folyamatosan csökkenti fogyasztói árakat. A vállalat ezidáig több mint 600 termék árát mérsékelte: a legutóbbi hetekben a friss baromfihúsok és a pékáruk ára csökkent, de számos más élelmiszerért kell kevesebbet fizetni a tavalyi árhoz képest. A vállalat azt mondja, a célja, hogy az alacsonyabb beszerzési árakból fakadóan támogassa az élelmiszer-infláció letörését. Megjegyezték, hogy októberben átlagosan a Lidlnél volt a legolcsóbb az Árfigyelő-kosara a termékek egységára alapján.

Továbbra is azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb árak biztosítás valódi árelőnyt jelentsen vásárlóink számára – emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. A bolt több módon is támogatja, hogy olcsóbb legyen a bevásárlás: hétről-hétre megújulnak az akciók és a kötelezően előírt 15 helyett 20-50 százalék kedvezményt kínálnak. Továbbá a Lidl Plus applikáció felhasználói hetente további 10-12 kedvezményre jogosító kuponnal is csökkenthetik bevásárlásaik végösszegét.