Frissen jelentették be, hogy majdnem félszáz tisztán elektromos kisteherautóval újítják meg a csomagkézbesítő flottájukat. Hol fogják tölteni ezeket a járműveket?

Folyamatosan fejlesztjük a töltési kapacitásainkat. Nem csak az új 45 e-Crafter miatt, hiszen a korábban beszerzett villanyjárműveink számára is ki kell építeni a töltési infrastruktúrát. Gondolok itt az elektromos kerékpárokra vagy a háromkerekű elektromos segédmotorokra. Ugyan a mostani kisteherautókat a nagyvárosi, fővárosi kézbesítésben használjuk majd, országosan hozzuk létre a saját telephelyeinken a töltési kapacitásokat.

Balczó Barnabás, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója a postai szolgáltatás jövőjéről beszélt. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Körülbelül 3500 járművet használ a Magyar Posta. Az összeset elektromosra cserélik?

Folyamatosan vizsgáljuk ezt az eshetőséget. Üzleti kérdésről van szó, mivel a villamos áram ára nagyban befolyásolja a megtérülést. Ha jó áron jutunk hozzá az energiához és a járművekhez, akkor jogos lehet a célkitűzés, hogy álljunk át teljesen villanymeghajtásra. Új járművek beszerzésénél azonban más szempontok is vannak, így például a károsanyag-kibocsátás csökkentése, illetve a kollégák munkahelyi körülményeinek javítása.

A most vásárolt kisteherautók minden szempontból megfelelnek a 21. századi követelményeknek. Azért is fontos az érkezésük, mert ezzel faraghatunk a flotta túl magas átlagéletkorán. Ugyanakkor a járműcsere gyorsasága a gazdasági teljesítőképességünk függvénye is. Itt mérlegelni kell, hogy az idősebb gépjárműpark fenntartása többe kerül, de azt is, hogy a nagyobb arányú modernizáció egy egyszeri, viszont komolyabb invesztíciót igényel.

Nyakunkon a Black Friday, küszöbön a karácsony. Csúcsidőszak jön a csomagküldeményeknél. Bírja majd a Posta?

Szeptember eleje óta erre készülünk. Ezt úgy kell érteni, hogy heti rendszerességgel tartunk megbeszéléseket a kritikus pontokról. Valóban azt láttuk az elmúlt években, hogy számottevő növekedés áll be ilyenkor a volumenben. Én kedden hajnali két órakor meglátogattam a csomaglogisztikai központunkat az M5-ös autópálya bevezetőjénél, hogy konkrét tapasztalatok szerezzek, állják-e a sarat a kollégáink. Azt láttam, hogy rendkívül kiugró csomagmennyiségnél is profik és felkészültek. Éppen ezért semmiféle fennakadásra nem számítok.

Mennyi idő alatt viszi ki a Posta a csomagokat?

Hadd kezdjem a választ egy kicsit messzebbről. Augusztusban egy három hónapon át tartó akciót, ha úgy tetszik, pilot projektet indítottunk. Októberben fejeződött be. Ennek az volt a lényege, hogy minden egyes belföldről feladott csomagot belföldre egy napon belül kézbesítünk, külön időgarancia-díj nélkül. Ezt a vállalást azzal fejeltük meg, hogy ha nem sikerül a napon belüli kiszállítás, akkor – egy bizonyos panaszkezelési folyamatot követően – a teljes viteldíjat visszafizetjük. Mintegy 98 százalékos arányban teljesítettük az ígéretet, és mindössze egy nagyon-nagyon alacsony összeget utaltunk vissza. Senki ne tartson attól, hogy az augusztus–október ne lenne reprezentatív minta. Már a nyáron is bonyolítottunk le olyan napokat, amelyeken a forgalom meghaladta az elmúlt karácsonyok dömpingjét.

Rengeteg hír jelenet meg postabezárásokról. Még törvényt is módosítottak, hogy 25 ezer helyett 30 ezer lakosonként kell kézbesítési pontot fenntartani. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Ezt egy technikai, adminisztratív változásnak tartom. Valóban voltak olyan, nem rentábilisan működő postafiókok, amelyeknek a fenntartása hosszú távon nem volt indokolható. Csak egy példa: egy 55 ezres megyei jogú városban tizenhárom posta üzemelt. Még ha napi 15 ezer ingázóval számolunk is pluszban, akkor sem nevezhetjük hatékony modellnek. Így most ezen a településen kilenc fiók fogadja az ügyfeleket. Tehát ilyen, illetve újra ki nem nyitásról szóló döntések valóban születtek. De ezzel együtt is fontos látni, hogy a 156 éves Magyar Postának mint egyetemes szolgáltatónak éppen az az egyik legértékesebb tulajdonsága, hogy fizikailag elérhető.

Éppen ezért, amikor postafiókokat szüntettünk meg, azonnal, még februárban útjára indítottuk a partneri programunkat. Ennek egyik célkitűzése, hogy az 1500 főnél kisebb településeken is elérhető legyen postai szolgáltatás. Önkormányzatokkal, helyi vállalkozásokkal állapodtunk meg, ehhez pedig kedvező üzleti modellt dolgoztunk ki. Az elmúlt fél év igazolja ezt: 150 postapartnerséget nyitottunk meg, 200 leendő partnerrel írunk alá szerződést, valamint a Posta több mint 300 partnerségről hozott döntést. Szerintem ez annak köszönhető, hogy jó üzleti ajánlatot tettünk, másrészt a helyi vegyesboltok, gazdaboltok, gyógyszertárak is rájöttek, hogy ha átveszik azt a kínálatot, amit korábban az ottani posta biztosított, akkor jelentősen növelni tudják a vásárlói kosarukat.

Ez lenne a Posta jövője?

Szeretnénk folytatni a partnerségi programunkat, igen. A reorganizációt követően 1800 saját postát tatunk fenn, és nagyjából 400 partnerségünk van. Azokon a településeken, ahol nem köteleznek minket a törvények és az EU-s irányelvek, hogy postafiókot tartsunk fenn, ráadásul ezek nem is működnek rentábilisan, ott szeretnénk partnerpostát nyitni. Lényeges, hogy mindez csak a postai küldemények felvételét érinti, a kézbesítés változatlanul zajlik.