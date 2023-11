Egy áruházlánc a vásárlói visszajelzések miatt arra a döntésre jutott, hogy szinte az összes önkiszolgáló kasszáját felszámolja. A Booths élelmiszer-üzletlánc 28 boltjának nagy része Észak-Angliában található, és mindeközben az ország két legnagyobb élelmiszer-üzletlánca, a Tesco és a Sainsbury’s több ezer önkiszolgáló kasszát telepített, miközben csökkentette a személyzettel rendelkező pénztárak számát.

Fotó: Shutterstock

Nigel Murray, a Booths ügyvezető igazgatója a BBC-nek azt mondta, hogy szeretnek emberekkel beszélgetni, és nagyon büszkék arra, hogy nagyrészt olyan helyre költöztek, ahol az ügyfeleket emberek szolgálják ki, „tehát a mesterséges intelligencia helyett mi valódi intelligenciát alkalmazzuk”.

Murray elmondta, hogy

az ügyfelek lassúnak, megbízhatatlannak, valamint személytelennek találták a Booths önkiszolgálását.

„Nem vagyunk nagy rajongói az önkiszolgálásnak” – tette hozzá Murray az Egyesült Királyságban található The Grocer nevű kereskedelmi kiadványban. „Büszkék vagyunk a kiváló ügyfélszolgálatunkra, és ezt a munkát nem lehet robotokkal elvégezni” – mondta. A The Grocernek elmagyarázta, hogy a Booths hat évvel ezelőtt telepített először önkiszolgáló pénztárakat a üzleteiben a hatékonyság növelése és a munkaerőköltségek ellenőrzése érdekében, de

a vásárlók nem voltak elégedettek azzal, hogy például alkohol vásárláskor meg kellett várniuk, amíg a személyi igazolványukat az alkalmazottak ellenőrizték.

Míg a Booths megszünteti az önkiszolgáló pénztárak többségét, de megtartja őket a Lake District két legforgalmasabb üzletében, amelyeket a nyári hónapokban eláraszthatnak a turisták.

Az Insider szerint a Walmart a közelmúltban eltávolította az önkiszolgáló kasszákat az új-mexikói Albuquerque-ben lévő több üzletéből, miközben a lopások és az alkalmazottak által támogatott önkiszolgálók tesztelése miatt veszteségek keletkeztek. A Wegmans szupermarketlánc a The New York Timesnak elmondta, hogy ők is visszaléptek egy népszerű önkiszolgáló alkalmazásától, mert az üzletekben tapasztalt lopások száma emelkedésnek indult.