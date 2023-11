A Citigroup vezérigazgatója, Jane Fraser még szeptemberben jelentette be, hogy jelentős átszervezést tervez a bankóriáson belül, most pedig kiderült, hogy ez a több mint 240 ezres munkaerő 10 százalékának a leépítését is magában foglalná – értesült a CNBC.

A Citigroup jövője múlhat a tervezett óriásleépítésen.

Fotó: Shutterstock

A vezérigazgatóra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy rendbe hozza a Citigoupot, ám a feladat korántsem egyszerű: 2007 óta három elődjének is beletört a bicskája a nemzetközi pénzügyi óriás átalakításába. A befektetőket aggasztja, hogy a bank egy ideje már szinte minden fontos mutatóban le van maradva riválisaitól, a helyzet pedig Fraser 2021-es kinevezése óta csak tovább romlott.

Az egyetlen dolog, amit tehet, az egy igazán jelentős létszámcsökkentés, hogy a vállalat lábra tudjon állni. Ez természetesen fájdalmas lesz a Citi alkalmazottai számára, de Frasernek köztük és a bank összeomlása között kell választania

– írta James Shanahan, az Edward Jones elemzője. Ha végrehajtanák a most bejelentett 10 százalékos leépítést, az az utóbbi évek legnagyobb létszámcsökkentése lenne a Wall Streeten.

Miközben a pénzügyi versenytársai idén jelentős leépítéseket hajtottak végre, a vállalat létszáma változatlan maradt, a 240 ezer fős csapatot pedig egyedül a JPMorgan előzi meg – egy sokkal sikeresebb bank, amelytől a Citi messze le van maradva.

Szélsőséges döntésekre van szükség a Citi túlélése érdekében

Fraser megfogadta, hogy a következő néhány évben legalább 11 százalékra növeli a Citigroup hozamát, ami kritikus cél, és segíthet a bank részvényeinek talpra állni. Ehhez vállalatnak növelnie kell a bevételeit, hatékonyabban kell használnia a mérlegét és csökkentenie kell a költségeit. A bevételnövekedés azonban az amerikai gazdaság lassulásával nehezen elérhető, így az elemzők szerint a költségcsökkentés lesz a legnagyobb kar, amit meg kell húzni.

A tét nagy az Egyesült Államok harmadik legnagyobb eszközállományú bankja számára. A részvények évtizedek óta tartó alulteljesítése, a célok elmaradása és folyamatos eltolódása után a vezérigazgatónak akár népszerűtlen döntéseket kell hoznia, ennyi kudarc után ugyanis a befektetők a vállalat feldarabolását követelhetik meg, hogy végre értéket tudjanak felszabadítani.

Egyetlen részvényes sem gondolja úgy, hogy 2025-ben vagy ’26-ban a Citi el tudja érni a legújabb célját. Ha pedig nem képesek a tőkeköltségük fölötti hozamot elérni, ami jellemzően 10 százalék körül van, akkor nem éri meg fenntartani a bankot

– jelentette ki Mike Mayo, a Wells Fargo elemzője. A Fraser a végleges tervről és annak pénzügyi hatásairól várhatóan januárban, a negyedik negyedévi eredményekkel együtt fog tájékoztatni.