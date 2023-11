szerint „őrület” nevezte a svédországi Tesla üzemben zajló sztrájkot. A dolgozók azért szüntették be a munkát, mert kollektív tárgyalási jogokat követelnek munkáltatójuktól. Az IF Metall Svédország legnagyobb szakszervezete, most pedig öt hetes sztrájk hullámot hirdetett, ami az ország eddigi legnagyobb megmozdulása annak érdekében, hogy megmentsék a svéd szakszervezeti modellt a globális gyakorlatoktól.

Fotó: AFP

A dolgozók összesen nyolc svédországi Tesla üzemben szüntették be a munkát, ez az első eset az amerikai elektromosautó-gyártó életében, hogy az alkalmazottak sztrájkba kezdtek – írja a The Guardian.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója röviden és határozottan reagált egy X (korábban Twitter) bejegyzésre, amiben egy második, szimpátia sztrájkra történt felhívás: „ez őrület” – írta Musk.

Az IF Metall több mint 300 taggal rendelkezik a svéd iparban, és állítása szerint azért kezdett sztrájkba, mert a Tesla megtagadta, hogy hogy kollektív szerződést írjon alá tagjaival. A svéd munkaerő-piaci modell sarokkövének tekintik a kollektív szerződéseket, amelyek a fizetést, a nyugdíjat, a munkaidőt és a szabadságokat is magukban foglalják.

Mindez azt jelenti, hogy

a svéd szakszervezetek és munkáltatók szabályozzák a munkaerőpiacot, nem pedig az állam.

A Tesla-sztrájk nyolc másik szakszervezet további fellépését váltotta ki, és azzal fenyeget, hogy a szomszédos Norvégiára is átterjed, ahol a Fellesförbundet (a Szakszervezetek Egyesült Szövetsége), az ország legnagyobb magánszektorbeli szakszervezete azt mondta, hogy kész szimpátialépésre.

Marie Nilsson, az IF Metall elnöke szerint a sztrájk nem csak a Tesla dolgozóiért folytat harcot, hanem a svéd szakszervezeti modell védelméért is. „Ha megengedjük, hogy az olyan cégek, mint a Tesla, kollektív szerződések nélkül működjenek, ezt le fogják követni más nemzetközi vállalatok és más iparágak is” – nyilatkozta a szakszervezet elnöke.

A sztrájkot támogatták a közlekedési és kikötői dolgozók, akik megtagadták a Tesla autók be- és kirakodását minden svéd kikötőben, az elektrotechnikusok pedig megtagadták a szervizelést vagy javítást a Tesla műhelyeiben. Az egyéb szimpátiasztrájkok közé tartoznak a szolgáltatói és kommunikációs dolgozók, akik leállították a posta- és küldeményosztást a Teslának.

Úgy tűnik, hogy az akció a Teslán kívüli vállalkozásokat is befolyásolja. Röviddel a Tesla sztrájk kezdete után a svéd Klarna globális fizetési cég kollektív szerződést írt alá, amellyel elkerülhető a stockholmi központjába tervezett sztrájk.

Az Egyesült Államokban is felütötte fejét az autóipari munkások jogainak kérdése, Joe Biden elnök pedig teljes támogatását fejezte ki mellettük. Az Egyesült Autóipari Dolgozók Szövetségének (United Auto Workers – UAW) tagjait arra kérte, hogy támogassák gazdasági programját és az újraválasztását.