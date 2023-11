Egy brit Tesla-tulajdonos pert indított Elon Musk cége ellen az önvezető technológia (Full Self-Driving, FSD) kapcsán tett félrevezető ígéretek miatt, és nyert is, így visszakapja az FSD-előfizetés árát, kamatostul.

A Tesla 2016 óta árulja az FSD-t, amelyről akkoriban azt is állította, hogy az autógyártó minden járműve rendelkezik az önvezetéshez szükséges hardverekkel. A szoftver azonban azóta sem képes a Tesla ígéreteinek megvalósítására, így például az önvezetésre. A SAE 6 elemű mércéje szerint az FSD továbbra is csak 2-es szintű automatizációnak felel meg. A rangsor nullás, 1-es és 2-es szintje pedig egyértelműen nem számít még önvezetésnek.

Fotó: Getty Images

A technológiát eredetileg 3 ezer dollárért kínálták, ám az ára azóta többször változott. Az FSD-t sok kritika érte már csak a neve miatt is, amely egyértelműen hamis, hiszen szó sincs teljes önvezetésről, ráadásul az sokszor hajlamos veszélyes döntéseket is hozni.

A keresetet benyújtó Edward Butler 2019-ben vásárolt Teslát és a hozzá tartozó FSD-előfizetést 5800 fontért (több mint 2 és fél millió forint). Állítása szerint azonban a technológia nem váltotta be a hirdetésben foglaltakat, ezért a kis összegű követelések bíróságához fordult, mondván, a Tesla megsértett egy 2015-ös brit fogyasztóvédelmi törvényt – számol be a történtekről az Electrek.

Keresetében ezért pénze visszafizetését kérte, és azt, hogy kapcsolják ki az autójában az FSD funkciót. A férfi először a Teslához fordult, de

az autógyártó csak a kereset benyújtása után ajánlotta fel, hogy visszafizeti a szolgáltatás árát.

Azonban végül peren kívül megállapodott Butlerrel, és visszafizette a bírósági költségeket és a kamatokat is, így Butler 8015,22 fontot (közel 3,5 millió forint) kapott, sőt a Tesla – amely az eredeti egyezségbe azt is bele akarta írni, hogy arról Butler hallgasson – abba is beleegyezett, hogy a férfi beszélhessen a történtekről.

A peren kívüli egyezséggel még így is jobban járt az autógyártó, mint ha tárgyalásra vitte volna az ügyet, ugyanis így nem született az ügyből precedens. A történtek ugyanakkor

az FSD brit vásárlói számára jelzik, hogy a Tesla ellen jó eséllyel indulnak harcba, ám például az Egyesült Államokban és más piacokon korántsem biztos, hogy ennyire könnyű dolguk lesz,

már csak a szerződésekbe foglalt kötelező arbitráció miatt sem. Ez azt jelenti, hogy a Tesla-tulajdonosoknak először egy, a cég számára kedvezőbb választott bíróságon kell megpróbálniuk egyezségre jutni, és ez ellehetetleníti a csoportos eljárások indítását is.