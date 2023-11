Befejezte a termelést Magyarország egyetlen műtrágyagyártó vállalata, a Nitrogénművek – mondta el az Agrárszektornak Bige László elnök-vezérigazgató, a vállalat tulajdonosa. Bige szerint a júliusban megjelent, a szén-dioxid-kvóta kiosztására és eladására is adóterhet előíró rendelet olyan gazdasági környezetet teremtett, amelyben lehetetlen a többletköltség érvényesítése az árakban.

Fotó: Balázs Attila / MTI

Bige László azt mondta, hogy a korábbi hírekkel ellentétben

a Nitrogénművek nem egy hónapra, hanem határozatlan időre állt le, sőt az üzleti környezet drasztikus romlása miatt a vállalat nem tervezi az újraindulást, 93 év után befejezi a gyártói tevékenységét.

Az egyetlen hazai műtrágyagyártó vállalat tulajdonosa szerint a szén-dioxid-kvóta ingyenes kiosztása, ráadásul az eladása után is kivetett adó ellehetetleníti a gyártást, mivel olyan költségnövekedést eredményez, amelyet nem lehet érvényesíteni az árakban.

Bige László eljuttatott korábban levelet írt Lantos Csaba energiaügyi -, és Nagy István agrárminiszternek. A levélben a szóban forgó kormányrendeletre, és az abból fakadó költségnövekedésre hivatkozik – ez utóbbi a cég számításai szerint meghaladja a 20 ezer forintot a műtrágya tonnájára vetítve. Bige álláspontja szerint ez kigazdálkodhatatlan, hiszen így a műtrágya eladhatatlanná válna. Korábban a Világgazdaság megírta, hogy egy hónapig nem gyárt műtrágyát a Nitrogénművek. A leállás oka akkor az volt, hogy karbantartási munkálatokat kell elvégezniük.

A lapnak a tulajdonos arról is beszélt, hogy miért bő egy hónappal később álltak le, mint azt korábban jelezte.

Még adtunk időt, reméltük, hogy a döntéshozók gondolkodni fognak rajta, hogy jó ötlet ez, vagy sem. Most azonban úgy látjuk, hogy nem változik semmit

– mondta Bige László.

Bige Lászlónak számos jogi ügye van folyamatban

Letöltendő börtönbüntetést kért korábban Bige László minősített vesztegetési ügyében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség. A szóban forgó eljárásban a főügyészség azzal vádolja Bigét, hogy 135 millió forintra tett szert korrupció útján. A 2019-ben elindult ügy vádirata szerint a vállalkozó 2009-ben üzleti kapcsolatba került egy társaság vezetőjével, aki a milliárdos egyik cégének a termékét értékesítette, és felajánlotta a cégvezetőnek, hogy nagy mennyiségű, valótlanul leértékelt műtrágyát ad át neki számla nélkül annak fejében, ha az értékesítésből befolyt összeget a milliárdos vállalkozó kapja.

A milliárdosra régóta rájár a rúd, hiszen a leggazdagabb magyarok listáján idén is a nyolcadik helyen álló Bige László érintettségével több hatósági eljárás is folyamatban van. A legismertebb ügye a Nitrogénművek csoport körül kialakult helyzet. A cégcsoportját azért marasztalta el a Gazdasági Versenyhivatal, mert más piaci szereplőkkel együtt éveken keresztül jogsértően törekedett a verseny korlátozására a hazai műtrágyapiacon. A kartellezéssel drasztikusan növelték a műtrágya piaci árát, amely súlyos károkat okozott a gazdáknak. Emiatt a cégcsoport hat vállalkozására

összesen 11 milliárd forintos bírságot szabott ki a GVH. Ez még úgy is nagy érvágás neki, hogy vagyonát 233 milliárd forintra becsülik.

Bige tagadta a vádakat.

A Nyíregyházi Törvényszék április 25-én, kedden tárgyalta a magyar milliárdos egy másik, vesztegetési és okirat-hamisítási ügyét. A vállalkozó szempontjából ezen kedvező ítélet született. Egyelőre a 11 milliárd forintos bírságot sem kell befizetnie. Bige ugyanis halasztást is kért, és fellebbezést is benyújtott. A Fővárosi Ítélőtábla áprilisi döntése alapján eldőlt, hogy a Nitrogénművek csoport számára a bírság végrehajtását elhalasztották, vagyis a cégcsoportnak nem kell befizetnie a bírságot a jelenleg folyamatban lévő, a kartelldöntéssel szembeni közigazgatási per végéig. A hírek szerint a jogvédelmi kérelemnek azért adott helyt a bíróság, mert a Nitrogénművek valószínűsítette, hogy amennyiben befizetné a teljes bírságösszeget, az a működésének ellehetetlenülését eredményezné.

Azt, hogy mikor születik végleges döntés a bírság ügyében, még nem lehet tudni. A statisztikák szerint a kartellügyekben a bírosági felülvizsgálat általában 4 és 2 hónapig tart, a Nitrogénművek esetében pedig még 2 éve sem húzódik az ügy. Mivel a vesztegetési ügy független a kartellügytől, könnyen lehet, hogy abban hamarabb is születik ítélet.