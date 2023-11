Nagyratörő tervekkel és egy új, saját formatervezésű modellel lepte meg az autókedvelő közönséget Marokkó első modern kori nemzeti autógyártója, a 2017-ban alapított Neo Motors, amelynek az égvilágon semmi köze sincs a kínai luxuskategóriás elektromos autókat gyártó Nióhoz. Utóbbi előbbre jár, de vele ellentétben az észak-afrikai autógyártó nem a globális terjeszkedés zászlaja alatt képzeli el a menetelését.

"Napfénytető" védi Marokkó legnépszerűbb autómárkája, a Dacia egyik járművét az agadiri forróságban.

Fotó: Shutterstock

A Bloomberg hírügynökségnek Naszim Belkhajat vezérigazgató óvatosabb, de így is perspektivikus stratégiát vázolt fel. Eszerint a marokkói autógyártó most még beéri évi háromezer darabos eladással, ennyit terveznek gyártani és értékesíteni a három ajtós, nagyjából 6-7 millió forintos gépkocsijukból.

Három éven belül viszont a Neo Motors el szeretné érni az évi 15 ezres gyártási szériát, s kemény konkurense kíván lenni a Daciának és a fapados kínai benzines modelleknek.

A terveik között szerepel az elektromos autók gyártása is, ám ehhez az ország még nincs felkészülve, klimatikus viszonyai pedig inkább a belső égésű motorok szélesebb körű használatának kedveznek.

Honnan lesz erre pénze a Neo Motorsnak?

A Neo Motors fejlesztéseihez nem kevés pénz kell, ennek előteremtéséhez a marokkói autógyártó intenzív tárgyalásokat folytat az Afrikai Fejlesztési Bankkal – árulta el az amerikai hírügynökségnek a vezérigazgató.

Az ország az utóbbi években számos reformot és gazdaságélénkítő programot hirdetett, ennek köszönhetően pénzpiaci megítélése is rengeteget javult, különösképpen díjazzák a piacok az országot jellemző politikai stabilitást, ami pozitív hatással van a vállalati szektor tőkevonzó képességére.

Eközben Marokkó lehetőségeihez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy regionális gyártási központtá fejlődjön, az ehhez szükséges fejlett infrastruktúra kiépítésével.

A marokkói autógyártó begördülne a tőzsdére is

A Neo Motors előtt álló másik út a vállalat részvényeinek bevezetése a casablancai tőzsdére, s onnan forrást bevonni a méreteihez képest nagyívű fejlesztésekhez.

Előbb meg kell győzni a befektetőket, hogy a nemzeti, marokkói autógyártóban érdemes tulajdonrészt szerezni akkor is, ha a hagyományos francia autógyártók, így a Renault és a Peugeot már otthonosan érzik magukat az afrikai országban, gyártóbázisokat építettek ki. Ahogy az újdonsült kínai konkurens, a BYD is megjelent már autóival és összeszerelő üzemével.

A franciák honosították meg a marokkói autógyártást

A marokkói autógyártás eddig az összeszerelésre szorítkozott, gyökerei 1959-ig nyúlnak vissza. A casablancai első autógyárban jelenleg a Renault Kangoo mellett a francia autógyártó csoport fapados márkájának számító Dacia Sandero és Logan modelljei készülnek. A Fiat is itt volt, demár leszerelt, a Peugeot pedig most már motorgyárat is épít az országban.

A verseny tehát erősödik, de a marokkói autógyártónak – és a hazai alkatrészgyártás kiépítésén dolgozó rabati kormánynak is – szent meggyőződése, hogy

nemzeti autógyártásra szükség van.

A Neo Motors kezdeti lépéseit a koronavírus-járvány-idején egy marokkói bank egyengette, amelytől 4,9 millió dollárt kaptak az alapok lerakásához, a Rabat külvárosában lévő Ain Aouda-i üzem felfejlesztéséhez.

A nagy fokú automatizálásra ebből persze nem tellett, a járműveket jelenleg is kézzel szerelik össze a Neo Motors ötezer négyzetméteres csarnokában, amely egy két hektáros komplexum középpontjában fekszik.

Mit tud a Neo Motors első modellje?

A bemutatott, a tunéziai Wallyscar közreműködésével megépített crossover 3,9 méter hosszú, hazai szakértők

a Trabant és az utolsó magyar autógyártó manufaktúra, az Alma stílusjegyeit vélik rajta felismerni, de a marokkói gülüszemű rettenet hozzájuk képest valóságos műremek

– és izompacsirta is. A műanyag karosszériájú, levehető tetejű modellhez a három hengeres, 1,2 literes 82 lóerős benzinmotort, illetve az 1,6 literes, 115 lóerős négyhengerest készen kapják a kényelmes, megbízható és sivatagra termett jelzőkkel illetett, amúgy inkább városi használatra ideális járműhöz, de a beszállító kilétét nem fedték fel.

A Neo Motors zászlóshajója 17 színben rendelhető.

Persze titok ez sem maradhatott, hiszen a paraméterek gyanúsan hasonlítottak a Peugeot kínálatában szereplő motorokra, és a francia gyártó egyéb alkatrészekkel is hozzájárul a Neo sikeréhez. Például a Peugeot 301-es műszerfalának több elemét lehet felfedezni a Neóban, némi keleti motívummal nyakon öntve. A gyengébb motorral szerelt változat alapára 5,78 millió, az erősebbé pedig 6,82 millió forintnak megfelelő marokkói dirham.

Végezetül itt jegyezzük meg, hogy a Wallyscarnak nincs köze a Wall-e című rendkívül népszerű animációs film azonos nevű robot-főszereplőjéhez, aki a hulladékba fulladt és magára hagyott Földön próbál szívderítő módon rendet és életet teremteni. Ugyanúgy nincs köze a Wallyscarnak a Budapesti értéktőzsdén jegyzett járműkereskedőhöz és szolgáltatóhoz, az AutoWallishoz.