Kiderült, hogy Giorgio Armani hogyan rendelkezett a vállalatáról

A divattervező-ikon még életében be akarja biztosítani, hogy a vállalatcsoportja ugyanazon elvek mentén működjön a halála után is, mint amiket jelenleg is vall. Az üzletember végrendeletet írt és utasításokat vázolt fel arra, hogy az örökösök hogyan irányítsák a divatipari óriáscéget.

1 órája | Szerző: Németh Anita