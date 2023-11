Az idén ünnepli húszéves fennállását a Szerencsejáték Zrt. karitatív sorsjegy-érékesítő hálózata. Ez még 2003-ban indult el, és az állami cég azért hozta létre, hogy kizárólag megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztasson.

Már mindenki lemondott róluk, most mégis milliárdos üzletet visznek. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mostanra 70 városban mintegy 180 fogyatékkal élőt alkalmaz a Szerencsejáték Zrt., akik több mint 120 helyen értékesítenek szerencsejáték-termékeket. Mager Andrea, a társaság elnök-vezérigazgatója arról beszélt egy csütörtöki eseményen: céljuk, hogy stabil egzisztenciát tudjanak adni olyanoknak, akiknek megváltozott a munkaképességük.

Ez tehát egyfelől társadalmi felelősségvállalás, ugyanakkor valódi tevékenység folyik. Ugyanis a hálózat 2022-ben nagyban hozzájárult a vállalat árbevételéhez, és egymilliárd forint fölötti forgalmat bonyolított. Mager Andrea jelezte, hogy a 2022-es rekordévet (821 milliárd forint árbevétel) követően az idén is rekordév felé közelítenek, a karitatív hálózat pedig 18 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eredményét.

Ez pedig a társaság egyes csatornái között a legjobb mutató.

Éppen ezért folyamatosan fejlesztik a hálózatot, és nagy szerepet szánnak neki a következő időszakban. Arról is szó van például, hogy bővítik a termékskálát, és a sorsjegyek mellett már lottót is árusíthatnak majd. Ezenkívül korszerűsítik az infrastruktúrát, megújítják az értékesítési pultokat, és új pavilonokat is építenek. Sőt, olyan eszközök beszerzését is tervezik, amelyekkel akár vak és gyengén látó munkavállalók is képesek lesznek dolgozni.

Az európai nemzeti lottótársaságok életében egyébként több évtizedes múltra tekint vissza a fogyatékossággal élő személyek társadalmi integrációját elősegítő foglalkoztatás. Ebben élen jár a spanyolországi ONCE (Spanyol Vakok Nemzeti Szövetsége) által irányított helyi szerencsejáték-szervező vállalat, amely már csaknem 45 ezer embernek ad így munkát, ami a teljes állományra vetítve 62 százalékos arány. A spanyol lottótársaság teljes árbevételének közel felét, nagyjából egymilliárd eurót fordít a szociális kiadásokra. Erről már Patricio Cárceles, az ONCE vezérigazgató-helyettese beszélt a rendezvényen.

Minden egyes nap 24 új munkahelyet hozunk létre

– hangsúlyozta.

Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár azt emelte ki, hogy miközben húsz éve a megváltozott munkaképességűek nagyjából 10 százaléka tudott elhelyezkedni a munkaerőpiacon, ez mára 40 százalékra javult. A SPAR (amely számos helyszínt biztosít a karitatív hálózat értékesítési pontjainak) részéről Heiszler Gabriella elnök-ügyvezető köszöntötte a karitatív értékesítési hálózat dolgozóit, és arra is rámutatott, hogy a kiskereskedelmi lánc roma és autista programot is támogat.