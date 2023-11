Kevesebb mint egy évvel azután, hogy egy megállapodás keretében a Microsoft 10 milliárd dollárt fektetett az OpenAI-ba, a mesterséges intelligenciával (MI) foglalkozó vállalkozás vezetője, Sam Altman arról beszélt egy interjúban, hogy jóval több pénzre lenne szükség a technológiai óriástól.

Az előző, 10 milliárd dolláros tőkeinfúzió alapján 29 milliárd dollárra értékelik a piacon az OpenAI-t. Altman a Financial Timesnak adott, hétfőn megjelent interjújában arról beszélt, nagyon reméli, hogy a Microsoft még több pénzt önt a cégbe, mert

az még nagyon messze van az általános mesterséges intelligenciától, és a modellek képzésének költségei hatalmasak.

Fotó: Shutterstock

Ezt az sem ellensúlyozza, hogy Altman szerint a bevételek növekedése jó volt az idei évben, így az MI-cég továbbra is veszteséges. Ám véleménye szerint a Microsofttal való együttműködés biztosítja, hogy mind a két cég keressen a másik sikerein, és így mindenki elégedett legyen.

A cég november 6-án – egy olyan rendezvényen, ahol a Microsoft-vezér Satya Nadella is jelen volt – mutatta be legújabb fejlesztői eszközeit a GPT-4-hez a ChatGPT legújabb változatához. Ezek között a csetrobot különböző célokra módosítható változatai vagy épp az ahhoz kapcsolódó legsikeresebb alkalmazások piactere, a GPTStore is megtalálható. Ez a tervek szerint az Apple alkalmazás-áruházához hasonló üzleti modellben működne.

A cég dolgozik a ChatGPT legújabb változatán, a GPT-5-ön, de Altman nem árulta el a megjelenésének a határidejét. A cégvezető ugyanakkor szeretne szuperintelligenciát létrehozni.

A legújabb csetrobot képzéséhez nyilvánosan elérhető adatokat és vállalatoktól vásárolt adatbázisokat is felhasználnak. Altman szerint

a GPT-5 várhatóan szofisztikáltabb lesz elődeinél, ám azt nehéz megjósolni, hogy milyen új képességei lesznek.

A fejlesztéseket némileg nehezítette, hogy az Nvidia 40 ezer dolláros H100-as csipjeihez nem lehet hozzájutni. Altman szerint a cég kapott a csipekből, és hamarosan újabb szállítmány is érkezik, és a következő évben már jobb lesz az ellátás. Ezt az is segítheti, hogy a Google, a Microsoft, az AMD és az Intel is fejleszt új MI-csipeket.

A ChatGPT kereskedelmi sikere ellenére az OpenAI igazi célja az általános mesterséges intelligencia kifejlesztése, ám annak kulcselemei a csetrobot alapját képező nagy nyelvi modellek. Altman szerint ugyanis a nyelv nagyszerű módja az információk tömörítésének, amit a cég versenytársai, például a Google DeepMind nem ismert fel.

Az általános mesterséges intelligencia fejlesztésében a rendszerek ugrásszerű fejlődése a megértés terén szükséges a tovább lépéshez.