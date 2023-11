Nemsokára beindul a termelés az új debreceni elektromosautóalkatrész-gyártónál

A kínai Semcorp első külföldi egysége Debrecenben jött létre, amellyel a cég 440 új munkahelyet teremt a városban és a környékén, és már most van 150 alkalmazottja. A sanghaji központú vállalat a világpiacon vezető pozíciót tölt be az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliák gyártásában, ilyen termékeket állítanak majd elő a debreceni üzemben is, négy gyártósoron évente 400 millió darabot – írja a Dehir.

Fotó: Czeglédi Zsolt

Az EDC Debrecen közlése szerint a már 150-nél is több alkalmazottja van Debrecenben a Semcorpnak. A debreceni üzem a Déli Gazdasági Övezetben, a Krones és a Vitesco Technologies gyára között épült fel. Az ipari parkban már működik a Deufol üzeme, a BHS Trans Kft. logisztikai központja, valamint a Halms Hungary Kft. üzeme. Továbbá itt épül a dél-korai EcoPro BM debreceni üzeme, az ITK Holding nagyobb buszgyára, valamint a kínai CATL akkumulátorüzeme.

A 97 ezer négyzetméteres, csúcstechnológiával felszerelt üzem mintegy 14 focipálya méretének felel meg, és várhatóan jövő évben indítja el az elektromos autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliák gyártását a hajdúsági városban.

A Semcorp a 63 és fél milliárd forintos debreceni beruházásához 13 milliárd forint állami támogatást kap.

Debrecen idén előkelő helyen végzett a Financial Times (FT) nemzetközi tőkeáramlásokkal és befektetésekkel foglalkozó egysége, az fDi Intelligence európai felmérésében. A település ötödik lett a kis városok között a befektetési stratégiája alapján, míg 2018-ban az FT az európai kisvárosok között a legjobb befektetésösztönzési stratégiával rendelkező várossá választotta, 2020-ban pedig ugyanebben a kategóriában második helyezett lett.