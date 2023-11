Rendkívüli horderejű hír jelent meg a nemzetközi sajtóban. Spanyol lapok és külföldi hírügynökségek is beszámoltak a La Información című újság alapján a hírről, hogy egy magyar befektetési csoport tárgyalásokat folytat a spanyol vasútijármű-gyártó, a Talgo megvásárlásáról.

Egy magyar befektetési csoport tárgyalásokat folytat a spanyol vasútijármű-gyártó, a Talgo megvásárlásáról. Fotó: Getty Images

Rögtön az elején érdemes tisztázni, hogy a pillanatnyi állás szerint mit jelentene a felvásárlás. A La Información szerint a titokzatos magyar befektetői csoport a Trilantic Europe 40 százalékos részét (amelyet a Pegaso Transportation International társaságon keresztül birtokol) szerezné meg. Ez tűnik a reálisabb forgatókönyvnek, noha olyan értelmezések is napvilágot láttak, hogy a teljes, százszázalékos részvényállományra érkezhet ajánlat magyar oldalról.

Mindenesetre a Trilantic egy közepes méretű magántőketársaság, amely 2,3 milliárd eurót kezel. Még 2006-ban tett szert tulajdonrészre a Talgóban, azonban az elmúlt időszakban többször is nyilvánvalóvá vált, hogy kiszállna a társaságból. A Trilantic csomagja már csak azért is értékes, mert az irányítási jogok is nála vannak.

A spanyol média nem nevezte meg, melyik magyar cég vagy cégek lehetnek az érdeklődők. Ugyanakkor azt állítja, hogy „egy magyar családi holding” van a háttérben, amely már be is mutatta az első vételi opcióját a Talgo alapítójának az unokája által elnökölt igazgatótanácsnak.

A vállalat megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat a lehetséges befektetővel, de hangsúlyozta, hogy még korai lenne további nyilatkozatokat tenni. A kialakult helyzet viszont bejelentési kötelezettséget eredményezett, így a spanyol tőzsdei felügyelet ideiglenesen felfüggesztette a Talgo-részvények kereskedését. Amikor ezt feloldották, a papírok kilőttek, és rövid időn belül 15 százalékos pluszt értek el.

Melyik magyar cég vásárolhatja be magát a Talgóba?

Ha helytálló, hogy a magyar csoport a Trilantic 40 százalékos részesedést kívánja megvásárolni, az becslések szerint mintegy 200 millió eurós vételárat jelentene. Már csak az a kérdés, hogy ki vagy kik tudnák ezt az átszámítva nagyjából 76 milliárd forintos összeget előteremteni. A Világgazdaság beszélt vasúti piaci szereplővel és elemzővel is, és egy hazai vállalat neve került elő: a Magyar Vagon Zrt. Lapunk csütörtök délelőtt írásban kereste a céget, hogy kommentálja a fejleményeket, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett reakció. A spanyolok pedig világossá tették, hogy nem hozzák nyilvánosságra, kivel vagy kikkel tárgyalnak.

Vagyis egyelőre nem vehető készpénznek, hogy a Magyar Vagon érintett az esetleges tranzakcióban, de mindenesetre nem tűnik életszerűtlennek. Ahogy az sem, hogy nem önállóan szerezne részesedést a Talgóban, hanem másokkal konzorciumban. A teljes egészében hazai tulajdonú Magyar Vagon Zrt. áll a Dunakeszi Járműjavító Kft. (DJJ) mögött, amely a magyar vasúti járműgyártás történetének eddigi legnagyobb projektjét viszi: 700 vasúti személykocsit gyárt az Egyiptomi Nemzeti Vasúttársaság részére.

De a Magyar Vagon más szálon is kötődik a magyar vasútijármű-gyártáshoz. Október elején derült ki, hogy a MÁV Vagon Kft. mintegy 75 százaléka magánkézbe kerül. A kormányzat azt reméli, hogy a magántőke bevonásával jobbá és egyszerűbbé válhat az állami vasúti járműflotta karbantartása és gyártása. A MÁV Vagon Kft. új, többségi tulajdonosa ugyancsak a Magyar Vagon Zrt. lett, amely tehát a DJJ tulajdonosaként a magyar vasútijármű-gyártó és -karbantartó piac meghatározó szereplője.

Érdemes a Magyar Vagon tulajdonosi szerkezetét is megnézni. A céginformációs nyilvántartások szerint a Solva II Magántőkealap érdekeltsége. A legutóbbi, 2022-es pénzügyi év lezárásakor a Magyar Vagon Zrt. tulajdonosi határozatában az olvasható, hogy a Solva II Magántőkealap nevében a Gran Private Equity Zrt. járt el mint a Magyar Vagon Zrt. taggyűlési jogait gyakorló egyszemélyi tulajdonosa. A Gran Private Equlity Zrt. az Opten cégregiszter szerint Hernádi Zsolt tulajdona. Vagyis elmondható, hogy a Magyar Vagon Zrt. a Mol elnök-vezérigazgatójához, a 100 leggazdagabb magyar 2023-as kiadása szerint Magyarország hetedik legbefolyásosabb emberéhez köthető.

Tehát ezek alapján összességében van rá esély, hogy a spanyol vasúti óriásgyártó mögött a Magyar Vagon jelenhet meg, de még egyszer ki kell hangsúlyozni, hogy erről eddig semmilyen hivatalos információ nem jelent meg.

Mit kell tudni a spanyol vasúti járműgyártóról, a Talgóról?

Egy viszont biztos. A Talgo többségi részvénycsomagjának megszerzése kifejezetten jó üzletnek ígérkezik. Éppen két napja közölték, hogy az idei első kilenc hónapban a bevételek elérték a 470,3 millió eurót, ami 33,5 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Ezzel párhuzamosan 68 százalékkal, 64,5 millió euróra ugrott meg a korrigált EBITDA mutatója. Ráadásul a nagy sebességű vonatok tervezésében, gyártásában és karbantartásában vezető cég rekordmagas rendelésállományról jelentett, és 4,2 milliárd eurós történelmi csúcsot ért el. Külön pozitívum, hogy ebből 1,9 milliárd euró 2023. január–szeptember között keletkezett. Csak néhány példa:

szerződéshosszabbítás történt Németországban (DB) és Dániában (DSB), valamint a spanyolországi nagy sebességű vonatflotta kapcsán,

várhatóan életbe lép az ENR egyiptomi üzemeltetővel kötött, 280 millió eurós szerződés hét vonatszerelvény gyártásáról.

A Talgo mindezek hatására javította is a 2023-ra vonatkozó kilátásait.